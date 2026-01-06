元「モーニング娘。」でタレントの辻希美と杉浦太陽夫妻が、３日深夜に放送されたテレ朝系「夫が寝たあとに」（火曜・深夜０時１５分）に出演。第５子出産を振り返った。

昨年８月に第５子女子を出産した辻。「妊娠中から出産、出産後も本当に家族みんなで戦った、乗り越えた」と当時を振り返り、「孤独感っていうのを初めて感じない妊婦生活だった」「生まれた後の夜に、もう一回あの出産を味わいたいと思って。もう一回朝に戻って今日をやり直したいって思うくらい本当に幸せな出産だった」と述懐した。

両家の親も合わせ家族総出の８人で出産の立ち合いをしたと明かし「心強かった。みんながいると思うと。ひっきりなしに頑張れって言ってくれてるのが、めちゃめちゃ力になった。もう終始泣いてたね」と語った。

杉浦がへその緒を初めて切ったと明かし「奥の方をカチっと切って、その先を希空が切って。親子でへその緒切るってなかなかないじゃないですか。あれは震えた」と、長女と一緒に貴重な体験をしたことも明かした。

辻は杉浦と２００７年に結婚。同年１１月に、現在タレントとして活動する長女・希空、１０年１２月に長男・青空（せいあ）くん、１３年３月に次男・昊空（そら）くん、１８年１２月に三男・幸空（こあ）くん、今年８月に次女・夢空（ゆめあ）ちゃんが誕生した。