ÌÔ½Ã¥¢¥Ë¥¡¦²¼ÀÐ·á¡¢ºÇ½ªÈ×¤Î°ì·â¤ÇÇ¯ÌÀ¤±½é¥È¥Ã¥× º£Ç¯¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¸þ¾å¿´¡ª¡×¡¿Ëã¿ý¡¦M¥ê¡¼¥°
¡¡¾¡¤Á¤Ê¤¬¤é¶¯¤¯¤Ê¤ë¡£ÌÔ½Ã·³ÃÄ¤ÎÍê¤ì¤ë·»µ®¤¬¡¢Ç¯ÌÀ¤±¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤Î¤±¤¿¡£¡ÖÂçÏÂ¾Ú·ôM¥ê¡¼¥°2025-26¡×1·î5Æü¤ÎÂè2»î¹ç¤Ï²¼ÀÐ·á¡Ê¶¨²ñ¡Ë¤¬¥È¥Ã¥×¤ò³ÍÆÀ¡£»î¹ç¸å¤Ïº£Ç¯¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤ò°Õµ¤ÍÈ¡¹¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û²¼ÀÐ·á¤Î°ì·â¡ª¥È¥Ã¥×¤ò¤â¤®¼è¤ëÁ¯Îõ¡¦¿ÆËþ´Ó¤Î½Ö´Ö
¡¡Âè1»î¹ç¤ÏBEAST X¡¦ÎëÌÚÂç²ð¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¤¬¾¡Éé¼ê¤«¤é¿ÆÄ·Ëþ¤òÊü½Æ¤·4Ãå¡£ÈÔ²ó¤ò¿Þ¤ëÅö»î¹ç¤ÏÅì²È¤«¤éKONAMIËã¿ý³ÊÆ®¶æ³ÚÉô¡¦¹âµÜ¤Þ¤ê¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¡¢KADOKAWA¥µ¥¯¥é¥Ê¥¤¥Ä¡¦²¬ÅÄ¼Ó²Â¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¡¢EARTH JETS¡¦ÀÐ°æ°ìÇÏ¡ÊºÇ¹â°ÌÀï¡Ë¡¢²¼ÀÐ¤ÎÊÂ¤Ó¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£Åì3¶É1ËÜ¾ì¡¢¹âµÜ¤¬Ëþ´Ó¤ò¥Ä¥â¤Ã¤ÆÆ¬°ì¤ÄÈ´¤±½Ð¤¹¡£Â³¤¯Æî1¶É1ËÜ¾ì¤Ç¤ÏÀÐ°æ¤¬Ëþ´Ó¤ò¥Ä¥â¤ê¡¢²¼ÀÐ¤Ï°ì»þ4ÃåÌÜ¤Þ¤Ç¸åÂà¤·¤¿¡£
¡¡Î®¤ì¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤ÏÆî2¶É¡£8Åû¤ò»Å³Ý¤±¡¢¥¿¥ó¥ä¥ª¡¦ÀÖ¡¦¥É¥é2¤Î»Í¡¦¼·ËüÂÔ¤Á¤Ç¥Æ¥ó¥Ñ¥¤¤¹¤ë¤È¡¢¿Æ¤Î²¬ÅÄ¤«¤é¥í¥ó¡£¤³¤Î8000ÅÀ¤Ç°ìµ¤¤Ë¥È¥Ã¥×Áè¤¤¤Ø¤È¿©¤¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡·Þ¤¨¤¿Æî4¶É¤Î¿ÆÈÖ¡£²¼ÀÐ¤ÏÇò¤¬ÂÐ»Ò¡¢ÀÖ¤È¥É¥é¤¬2Ëç¤º¤Ä¤È¤¤¤¦Àä¹¥¤Î¼êÇ×¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ë¡£Çò¤ò¥Ý¥ó¤·¡¢»Ä¤ë¥¿¡¼¥Ä¤â¤Û¤Ü¤¹¤Ù¤ÆÌÄ¤¯¹½¤¨¡£2º÷¤È¸ÞËü¤Î¥·¥ã¥ó¥Ý¥óÂÔ¤Á¤Ç¥Æ¥ó¥Ñ¥¤¤¹¤ë¤È¡¢¤¹¤°¤Ë3º÷¤ò°ú¤Æþ¤ì¡¢1¡¦4º÷ÂÔ¤Á¤Ø¤ÈÂÔ¤ÁÂØ¤¨¤¿¡£°ìÊý¡¢¥È¥Ã¥×ÌÜ¤Î¹âµÜ¤â¥Ô¥ó¥º¤ÎÀ¶°ì¿§¤ÇÇÜËþ¤ò¥Æ¥ó¥Ñ¥¤¡£¤³¤Î»î¹çºÇÂç¤Î»³¾ì¤ò·Þ¤¨¤ë¡£·ë²Ì¤Ï½ªÈ×¡¢²¬ÅÄ¤«¤é1º÷¤¬Êü¤¿¤ì¡¢²¼ÀÐ¤¬¥í¥ó¡£Çò¡¦ÀÖ¡¦¥É¥é2¤Î1Ëü2000ÅÀ¤Ç¡¢¥È¥Ã¥×ÌÜ¤Î¹âµÜ¤òµÕÅ¾¤·¤¿¡£Æ±1ËÜ¾ì¤Ï4ÃåÌÜ¤Î²¬ÅÄ¤¬5200ÅÀ¡Ê¡Ü300ÅÀ¡Ë¤ò¥¢¥¬¤ê¡¢»î¹ç½ªÎ»¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢²¼ÀÐ¤Ï¤Þ¤º¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤è¤ê¤âÂè1»î¹ç¤ÎÎëÌÚÂç²ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¡£¡Ö¤ä¤à¤Ê¤·¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥Á¡Ê1Ëü8000ÅÀ¡ËÊü½Æ¤Ç4Ãå¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÊ¬¤ò¼è¤êÊÖ¤»¤Æ¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£Æî4¶É¡¢¹âµÜ¤¬ÇÜËþ¤ò¥Æ¥ó¥Ñ¥¤¤·¤Æ¤¤¤¿¤ÈÊ¹¤«¤µ¤ì¤ë¤È¡Ö´í¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Ä¡×¤ÈÎä¤ä´À¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¥È¥Ã¥×¤Ç¸Ä¿ÍÀ®ÀÓ¤Ï8¾¡ÌÜ¡£MVPÁè¤¤¤Ç¤Ï2°Ì¤Ë¤Ä¤±¡¢¼ó°Ì¤ÎEXÉ÷ÎÓ²Ð»³¡¦±Ê°æ¹§Åµ¡ÊºÇ¹â°ÌÀï¡Ë¤ËÇ÷¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â²¼ÀÐ¤Ï¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À¤Ç¤¹¡£¤É¤¦¤»Èà¤Ï¡Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¡ËÁý¤ä¤·¤Þ¤¹¤«¤é¡£¤½¤³¤ØÄÉ¤¤¤Ä¤±¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢Á´Á³¸«¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£±À¤Î¾å¡×¤È¸¬Â½¡£º£Ç¯¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡Ö¸þ¾å¿´¡×¤ò·Ç¤²¤ë²¼ÀÐ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡ª¡×¡Ö¥Ó¡¼¥¹¥È¤Î¥¨¡¼¥¹¡×¡Ö¤·¤²¤¡ª¤·¤²¤¡ª¡×¤È½ËÊ¡¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡ÚÂè2»î¹ç·ë²Ì¡Û
1Ãå¡¡BEAST X¡¦²¼ÀÐ·á¡Ê¶¨²ñ¡Ë3Ëü5900ÅÀ¡¿¡Ü55.9
2Ãå¡¡KONAMIËã¿ý³ÊÆ®¶æ³ÚÉô¡¦¹âµÜ¤Þ¤ê¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë3Ëü1000ÅÀ¡¿¡Ü11.0
3Ãå¡¡EARTH JETS¡¦ÀÐ°æ°ìÇÏ¡ÊºÇ¹â°ÌÀï¡Ë2Ëü8000ÅÀ¡¿¢¥12.0
4Ãå¡¡KADOKAWA¥µ¥¯¥é¥Ê¥¤¥Ä¡¦²¬ÅÄ¼Ó²Â¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë5100ÅÀ¡¿¢¥54.9
¡Ú1·î5Æü½ªÎ»»þÅÀ¤Ç¤ÎÀ®ÀÓ¡Û
1°Ì¡¡KONAMIËã¿ý³ÊÆ®¶æ³ÚÉô¡¡¡Ü521.7¡Ê72/120¡Ë
2°Ì¡¡EXÉ÷ÎÓ²Ð»³¡¡¡Ü520.8¡Ê70/120¡Ë
3°Ì¡¡¥»¥¬¥µ¥ß¡¼¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¡¡Ü196.3¡Ê70/120¡Ë
4°Ì¡¡BEAST X¡¡¡Ü141.2¡Ê72/120¡Ë
5°Ì¡¡TEAMÍëÅÅ¡¡¢¥66.2¡Ê70/120¡Ë
6°Ì¡¡ÀÖºä¥É¥ê¥Ö¥ó¥º¡¡¢¥162.7¡Ê70/120¡Ë
7°Ì¡¡½ÂÃ«ABEMAS¡¡¢¥235.6¡Ê72/120¡Ë
8°Ì¡¡EARTH JETS¡¡¢¥301.4¡Ê72/120¡Ë
9°Ì¡¡U-NEXT Pirates¡¡¢¥301.8¡Ê74/120¡Ë
10°Ì¡¡KADOKAWA¥µ¥¯¥é¥Ê¥¤¥Ä¡¡¢¥312.3¡Ê70/120¡Ë
