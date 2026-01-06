横浜港に現れた「スゴい船」

2025年末の横浜港・大さん橋客船ターミナルに、巨大な柱のような構造物を載せた珍しい船が現れました。船名は「NORTHERN PHOENIX」。船尾にはノルウェー国旗が掲げられていました。

この船は、世界初の本格的な二酸化炭素回収・貯留（CCS）プロジェクトで輸送と貯留を担う「ノーザンライツプロジェクト」へ投入する液化CO2（LCO2）船として竣工したばかりの新造船。船舶管理は日本の大手船社・川崎汽船グループが手掛けています。

「NORTHERN PHOENIX」は中国・大連船舶海洋工程で建造され、12月2日に引き渡されました。ノルウェーのエクイノールや英シェル、仏トタルエナジーズといったエネルギー企業大手が出資する「ノーザンライツ」向けのLCO2船としては3番船に当たります。

船舶管理は1番船の「NORTHEN PIONEER」や2番船の「NORTHERN PATHFINDER」と共に川崎汽船の英国子会社Kラインエナジーシッピングが引き受けており、欧州への回航前に日本で「NORTHERN PHOENIX」の船内見学会を開くため、12月16、17の両日、横浜港に寄港。そのため、主にクルーズ船が入る大さん橋に、貨物を運ぶLCO2船が接岸したというわけです。

甲板から伸びる巨大な柱のような構造物は、ローターセイル（円筒帆）と呼ばれる風力補助推進装置です。風と回転シリンダーを利用して推進力を生み出します。「NORTHERN PHOENIX」にはフィンランドのノルスパワーが開発した高さ28mのローターセイルが備わり、航海中のCO2排出量を約5%削減できると見込まれています。

このほか、主燃料としてLNG（液化天然ガス）を使用し、さらに船体抵抗を低減させる空気潤滑システムや主機関排気監視システムなど、さまざまな環境技術を採用することでGHG（温室効果ガス）の削減を図っています。

「NORTHERN PHOENIX」のLCO2の積載容量は7500立方メートルで、最大圧力19バール、最低マイナス35度の低温に耐えられる完全加圧式のカーゴタンクで運びます。甲板にはこのカーゴタンクのほか、ブリッジ側にLNG燃料タンクが、船首に高さ28mのローターセイルが設けられ、それらが複雑な配管でつながれています。このため、全長130m程度でありながら工場のプラントのような重厚な雰囲気を漂わせていました。

では、このローターセイル搭載・LNG燃料のLCO2船という「NORTHERN PHOENIX」が投入されるプロジェクトとは、どのようなものなのでしょうか。

日本に先駆けて事業化した「CO2運搬船」

ノルウェー政府は、工場や発電所などから排出されたCO2を回収・輸送・貯留する国際的なCCSバリューチェーンの構築を目指す「ロングシッププロジェクト」を推進しています。前出の通り「NORTHERN PHOENIX」を含むLCO2船は、その中の輸送・貯留部分に当たる「ノーザンライツプロジェクト」に投入するため建造されました。



巨大なLNGタンクと複雑な配管（深水千翔撮影）



欧州の各地から回収されたCO2をLCO2船に積載し、ベルゲン近郊のオイガーデンに建設されたノーザンライツの受け入れ基地まで輸送。パイプラインを使用して海底下2600mの地層に圧入します。現在の受け入れ能力は年間150万トンで、2025年夏に商業運転を始めました。2026年にはノルウェーに加えてオランダやデンマークからのCO2も受け入れを始める予定で、「NORTHERN PHOENIX」はこれらのLCO2輸送を行うことになります。

ノルウェー政府とノーザンライツはCO2の輸送・貯蔵能力を年間500万トンに増強することを決め、オイガーデンの受け入れ基地に貯蔵タンクやポンプ、圧入井、新桟橋を増設することを計画しています。LCO2船の追加発注も検討されており、すでに大連船舶海洋工程はノルウェー船級協会（DNV）から1万2000立方メートル型と2万立方メートル型のAiP（基本設計承認）を得ています。

日本も2030年までにCCS事業を開始することを目指しており、三菱造船や今治造船とジャパンマリンユナイテッド（JMU）の共同営業設計会社NSY（日本シップヤード）に加え、日本郵船、商船三井、川崎汽船などが海運・造船一体となって国際大規模液化CO2海上輸送の実現に向けたLCO2船の新規開発と標準仕様・標準船型確立に向けた共同検討を始めました。

低圧標準LCO2船に関しては、さらに三菱商事と三井物産が加わり、2万3000立方メートル型と5万立方メートル型の2船型で日本船級協会（NK）とアメリカ船級協会（ABS）からAiPを取得しています。

また、三菱重工と今治造船は2024年12月にLNG船の設計・販売を手掛けていた「MI LNGカンパニー」の社名を「MILES」へ変更。LCO2船の開発・設計業務に着手しています。