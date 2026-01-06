40代からは、誰かの期待をなぞる人生を降りてもいい。迎合より自分の輪郭へ――何を手放し、どんな癖や喜びを“あなたらしさ”として残しますか？

IVEチャン・ウォニョン氏や俳優ハ・ソクジン氏の愛読書と話題となり、韓国で262刷、60万部を超え、「哲学ブーム」の火付け役となった書籍『 求めない練習 絶望の哲学者ショーペンハウアーの幸福論 』をもとに解説します。

自分だけの望みを探す

40代以降は、もっと個性的な人生を送るべきだ。

他人の希望や欲望に合わせていてはいけない。 ――『求めない練習 絶望の哲学者ショーペンハウアーの幸福論』より

成功や名誉や財産へ続く「正解の通路」は、安心を約束してくれるように見える。

けれど、その道をただなぞるだけでは、自分に合わない人生を背負い込む危険が大きい。

他人に合わせた「同じ道」は、低いレベルの欲望にすぎない。

「違う道」を選ぶ勇気こそが、高いレベルの欲望だ。

社会の一般的な基準に全てを合わせれば、窮屈さだけが増えていく。

大きな成功や巨万の富がなくても、自分が納得できる生き方なら十分だ。

他人の視線を気にせず、満足の基準を自分に置く。

そのためにまず、自分の欲望をそのまま認める。

誰にも知られていない、あなただけが望むことは何かを探る。

自分だけにできること、生まれ持った気質や才能を言葉にしておく。

それが、進む方角をズラさない羅針盤になる。

40代以降は、その羅針盤を磨くのにちょうどいい時期だ。

試行錯誤を恐れず、仕事と生活の配分を入れ替えてみる。

向いていない活動を静かに減らし、合っている活動を少しだけ増やす。

比べる相手は他人ではなく、昨日の自分にする。

「何を足したか」よりも「何をやめたか」を記録して、余白を確保する。

評価や肩書きは参考にとどめ、最後の決定権を自分に戻す。

進路はまっすぐである必要はない。

曲がりながらでも、自分の欲望に忠実であれば、後悔は減っていく。

みんなの通路を離れるのは怖いが、自分の通路でしか見えない景色がある。

そこにこそ、あなたの幸福が置かれている。