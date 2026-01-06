高校生軽音グランプリは6日までに公式サイトを更新。大会審査員を務める予定だった、人気YouTuberゆゆうた（37）の出演見合わせを発表した。

同大会は、Awesome City Clubのボーカル／ギター”atagi”とピアニストYouTuber”ゆゆうた”による音楽ラジオ番組「atagi×ゆゆうたのおとなりラジオ」が主催。今年で第2回となり、3月26日に開催予定。ゆゆうたは審査員に名を連ねていた。

公式サイトでは「このたび、審査員である『ゆゆうた』に関する事案を受け、慎重に協議を重ねた結果、当初予定していた審査員の出演見合わせを決定いたしました。代替審査員は現在調整中であり、決まり次第、速やかにご案内いたします。また本件に伴い、協賛社は現行体制に合わせて更新しております」と発表した。

チャンネル登録者数166万人以上を誇る、ゆゆうたは4日、自身のXを通じ「この度、度重なる違法アダルトサイトの視聴及び、YouTube動画のダウンロードを行ってしまいました。本当に申し訳ありませんでした」と謝罪。ゆゆうたをめぐっては、生配信内で明らかになったブラウザ検索履歴について物議を醸していた。