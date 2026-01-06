タレントの峯岸みなみ（33）が6日までに自身のインスタグラムを更新。大みそかに出場した「第76回NHK紅白歌合戦」を振り返った。

「昔の私に将来このメンバーで紅白歌合戦にもう一度出演させてもらえるよって言っても信じないだろうなぁ...一生の思い出！大切な記念写真」と書きだしてレジェンドメンバーの前田敦子、板野友美、大島優子、小嶋陽菜、柏木由紀、指原莉乃、高橋みなみらとの集合写真をアップ。続けて、メンバーそれぞれとの2ショットを掲載し、思いをつづった。

「にゃんにゃん」とタイトルを付けて小嶋との2ショットを披露。「人生の全てを決めてもらってるでお馴染みのにゃんにゃん。今回も衣装のフィッティングの際は必ず陽菜に見せてからアドバイスをもらった上で形にしてもらいました（笑）SNSの投稿や身の振り方、全てを導いてもらっているので一生頭が上がりません。紅白終わりニッポン放送に行って、3時から焼肉屋さんで打ち上げしたのもきっとずっと忘れない！」熱いメッセージを添えた。

ファンからは「可愛くて魅力的な峯岸みなみさんと小嶋陽菜さん」「みんなのことが大好きなみぃちゃんステキ」「またどこかでみんなが集まれますように」「いい写真がいっぱい」「宝物」「みぃちゃん、素敵だったよ！」「本当にエモい…」「みぃちゃんらしい愛が詰まったコメント、どれも素晴らしいね」などのコメントが寄せられた。