「珍しいメンバーですよね？！」パンサー向井、人気芸人らと“韓国バカラ旅”へ！ 「楽しいメンバー」
お笑いトリオ・パンサーの向井慧さんは1月5日、自身のInstagramを更新。人気芸人らと“韓国バカラ旅”に行ったことを報告し、写真を公開しました。
【写真】人気芸人らの“韓国バカラ旅”
ファンからは「ついにこのメンバー…！」「楽しいメンバーですね」「珍しいメンバーですよね？！」「我徳写真ありがとうございます」「楽しそうな事はお写真から十分に伝わってきました」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
「ついにこのメンバー…！」向井さんは「2026年のこの旅行の事を忘れない為に」とつづり、9枚の写真を投稿。「#韓国バカラ旅」とハッシュタグも添えているように、韓国を訪れたようです。そのメンバーはお笑いタレントの渡辺直美さん、岡野陽一さん、お笑いコンビ・さらば青春の光の森田哲也さん、ザ・マミィの酒井貴士さんと人気芸人ばかり。向井さんは「沢山のドラマがありましたが、上手く喋れる自信がありません。とりあえず最高メンバーだったという感じです」と感想もつづっています。
酒井さんも「韓国に行ってまいりました」酒井さんも4日、自身のInstagramを更新。「森田様にバカラ旅行にご招待いただきまして韓国に行ってまいりました」とつづり、韓国旅行の様子を公開しています。向井さんが未掲載の写真もあるので、気になった人はチェックしてみてくださいね。
