長崎・大村市で早朝に一般建物火災 平町2004−3付近 約50分後に鎮火（1月6日午前5時37分ごろ発生）

2026年1月6日 8時19分

長崎県県央消防本部によると、6日午前5時37分ごろ大村市平町2004−3付近で一般建物火災が、発生した。同6時26分鎮火した。

西日本新聞