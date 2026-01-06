東京市場　ピボット分析（資源国通貨）
ピボット分析

オージードル
終値0.6714　高値0.6719　安値0.6663

0.6790　ハイブレイク
0.6755　抵抗2
0.6734　抵抗1
0.6699　ピボット
0.6678　支持1
0.6643　支持2
0.6622　ローブレイク

キーウィドル
終値0.5789　高値0.5792　安値0.5742

0.5857　ハイブレイク
0.5824　抵抗2
0.5807　抵抗1
0.5774　ピボット
0.5757　支持1
0.5724　支持2
0.5707　ローブレイク

ドルカナダ
終値1.3772　高値1.3815　安値1.3720

1.3913　ハイブレイク
1.3864　抵抗2
1.3818　抵抗1
1.3769　ピボット
1.3723　支持1
1.3674　支持2
1.3628　ローブレイク