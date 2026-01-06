東京市場 ピボット分析（資源国通貨）
東京市場 ピボット分析（資源国通貨）
ピボット分析
オージードル
終値0.6714 高値0.6719 安値0.6663
0.6790 ハイブレイク
0.6755 抵抗2
0.6734 抵抗1
0.6699 ピボット
0.6678 支持1
0.6643 支持2
0.6622 ローブレイク
キーウィドル
終値0.5789 高値0.5792 安値0.5742
0.5857 ハイブレイク
0.5824 抵抗2
0.5807 抵抗1
0.5774 ピボット
0.5757 支持1
0.5724 支持2
0.5707 ローブレイク
ドルカナダ
終値1.3772 高値1.3815 安値1.3720
1.3913 ハイブレイク
1.3864 抵抗2
1.3818 抵抗1
1.3769 ピボット
1.3723 支持1
1.3674 支持2
1.3628 ローブレイク
ピボット分析
オージードル
終値0.6714 高値0.6719 安値0.6663
0.6790 ハイブレイク
0.6755 抵抗2
0.6734 抵抗1
0.6699 ピボット
0.6678 支持1
0.6643 支持2
0.6622 ローブレイク
キーウィドル
終値0.5789 高値0.5792 安値0.5742
0.5857 ハイブレイク
0.5824 抵抗2
0.5807 抵抗1
0.5774 ピボット
0.5757 支持1
0.5724 支持2
0.5707 ローブレイク
ドルカナダ
終値1.3772 高値1.3815 安値1.3720
1.3913 ハイブレイク
1.3864 抵抗2
1.3818 抵抗1
1.3769 ピボット
1.3723 支持1
1.3674 支持2
1.3628 ローブレイク