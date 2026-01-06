今回は、夫が妻に家を追い出された瞬間を、隣人に目撃されたエピソードを紹介します。

妻に家事をダメ出ししたところ…

「俺の転勤を機に、妻と地方に引っ越しました。妻は引っ越しを機に専業主婦になりましたが、家事は手抜きばかり。特に掃除が適当で、イライラすることも多々ありました。

そして転勤先での生活も慣れてきた頃、結婚記念日に妻と外食することになりました。でも、妻は掃除が終わらなくて、なかなか外出できず……。で、掃除が終わったというので見てみると、まだ汚れが残っている部分があり、妻に指摘したんです。

すると妻は俺を家から追い出し、鍵をかけられてしまいました。さらに、その瞬間を隣人の女性に目撃されてしまったんです。『俺に恥かかせやがって……』と怒りがこみ上げました」（体験者：20代男性・会社員／回答時期：2025年1月）

▽ ちなみにこの隣人の女性は、この男性の妻とよくお茶やランチをする仲だそうです。であれば、余計に気まずいでしょうね……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。