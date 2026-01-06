５日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝５８．３２ドル（＋１．００ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝４４５１．５ドル（＋１２１．９ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝７６１６．４セント（＋５６０．８セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５１２．５０セント（＋６．００セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４４４．５０セント（＋７．００セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１０４７．２５セント（＋１７．７５セント）
・ＣＲＢ指数
３０２．７２（＋４．９０）
出所：MINKABU PRESS
１バレル＝５８．３２ドル（＋１．００ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝４４５１．５ドル（＋１２１．９ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝７６１６．４セント（＋５６０．８セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５１２．５０セント（＋６．００セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４４４．５０セント（＋７．００セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１０４７．２５セント（＋１７．７５セント）
・ＣＲＢ指数
３０２．７２（＋４．９０）
出所：MINKABU PRESS