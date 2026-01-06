・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
　１バレル＝５８．３２ドル（＋１．００ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝４４５１．５ドル（＋１２１．９ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝７６１６．４セント（＋５６０．８セント）
・シカゴ小麦先物期近
　１ブッシェル＝５１２．５０セント（＋６．００セント）
・シカゴコーン先物期近
　１ブッシェル＝４４４．５０セント（＋７．００セント）
・シカゴ大豆先物期近
　１ブッシェル＝１０４７．２５セント（＋１７．７５セント）
・ＣＲＢ指数
　３０２．７２（＋４．９０）

