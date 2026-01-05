ラストストアがトランクショー開催　ヴィンテージフレーム約1万本と約2500年間のジュエリー・ウォッチを展示販売

ヴィンテージアイウェア・ジュエリー・ウォッチ専門店「ラストストア（THE LAST STORE®）」が、トランクショー「天上天下唯我独尊」を開催する。1月7日から13日まで阪急うめだ本店1階のコトコトステージ11で、1月14日から20日まで阪急メンズ大阪1階のプロモーションスペース11で実施する。

トランクショーでは、1800年代から1990年代までのヴィンテージアイウェア約1万本と、古代ギリシア・ローマ時代から第二次世界大戦期まで、約2500年間のジュエリー・ウォッチ約1000点の展示・販売を実施する。

ヴィンテージアイウェアは未使用品を中心にラインナップし、遠近両用を含む度付きレンズにも対応。フレーム加工・レンズセッティング・レストアなど職人の技をその場で体感できるライブパフォーマンスも実施し、持ち込みのフレームも加工やレンズセッティング、レストアを受け付ける。フレーム価格は4万円台から。

ジュエリーは古代ギリシア・ローマのインタリオリングから1800年代末のソートワール、1940年代・第二次大戦期のパリで作られたタンクリング・タンクブレスレットなどをラインナップ。ウォッチは「ロレックス（ROLEX）」や「パテック フィリップ（PATEK PHILIPPE）」、「カルティエ（Cartier）」などの世界に数点しか存在しないコレクターズピースや、1800年代の懐中時計、1920から70年代までのドレスウォッチを中心に揃える。価格帯は10万円台から数千万円台まで。

◾️THE LAST STORE®ヴィンテージアイウェア・ジュエリー・ウォッチ トランクショー 「天上天下唯我独尊」

＜1週目＞

会期：2026年1月7日（水）〜1月13日（火）

会場：阪急うめだ本店1階 コトコトステージ11

営業時間：10:00〜20:00

＜2週目＞

会期：2026年1月14日（水）〜1月20日（火）

会場：阪急メンズ大阪1階 プロモーションスペース11

営業時間：11:00〜20:00 ※土日のみ10:00〜20:00

