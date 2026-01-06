竹書房は、『私たちの恋が花開くとき　異世界恋愛百合アンソロジーコミック』を2026年1月5日(月)に発売した。





■『私の恋人は追加課金制の契約彼女です! 〜契約彼女なのにめちゃめちゃ迫ってくるのでとても辛いです〜』

原作：鴉ぴえろ／漫画：ミズユ







■『『精霊の愛し子』は居るだけでいいのです。』

原作：池中織奈／漫画：パデラポッロのりお







■『聖女様が変態です、純愛ルートはどこですか?(メイド談)』

原作：緋色の雨／漫画：山東ユカ







■『お嬢とシンシア』

原作：岡崎マサムネ／漫画：東385







■『結婚で隔てられた愛情の末路』

原作：まえばる蒔乃／漫画：ぽぽ田んぽぽ







■『私たちの恋が花開くとき　異世界恋愛百合アンソロジーコミック』

発売日：2026年1月5日

判型・ページ数：B6・160ページ

定価：990円(税込)