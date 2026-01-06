クリムゾン・アクション『ゴトウ先生と古の角』、第1巻を1/5発売！1・2巻を2カ月連続刊行
ヒーローズは、同社が運営するマンガ配信サイト「コミプレ-Comiplex-」にて連載している『ゴトウ先生と古の角』(著：創玄兄弟)の1・2巻を2026年1月5日(月)より2カ月連続で発売する。
【あらすじ】
後藤清角26歳。高校の美術教師で1年2組の担任だけど、それはかりそめの姿。本当は2600年以上生きる、石から誕生した真紅の生命体──。数多の人々を救ってきたその力で、これからは生徒たちを守る!!
まだ誰も見たことのない、クリムゾン・アクション。
コミックス1・2巻2カ月連続刊行で“ヒーロー”×“ルーキー”鮮烈デビュー!!
■フェア情報
【刊行記念フェア】……書泉ブックタワー・書泉グランデ
色紙の展示や創玄兄弟直筆サイン入り複製原画の抽選プレゼント、購入特典として色紙イラストカードが配布される。
【選書フェア】……ブックファースト新宿店
創玄兄弟の選書フェアと特典ペーパーを配布。店頭ではフェアペーパーも用意される。
■特典情報
刊行を記念し、応援書店にて購入者限定特典を数量限定で配布。
※購入特典は原則、店頭での購入者に配布。各書店のECサイトで購入した場合、特典が付かない場合がある。
■『ゴトウ先生と古の角』創玄兄弟
【1巻】
出版年月日：2026年1月5日(月)
版型：B6
定価：880円(本体価格800円)
【2巻】
出版年月日：2026年2月5日(木)
版型：B6
定価：880円(本体価格800円)
(C)創玄兄弟 / ヒーローズ
