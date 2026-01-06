成田凌×沢尻エリカ『＃拡散』予告・ポスター・場面写真が一挙解禁！ 妻の死の真実はどこへ――？
成田凌が主演を務め、沢尻エリカが共演する映画『＃拡散』（読み：カクサン）より、本予告、本ポスター、場面写真9点、成田＆沢尻のコメント動画が一挙解禁。併せて、主題歌が野田愛実の「sunrise」に決定したほか、ロケ地である富山県・上市町で感謝上映会を実施することが発表された。
【動画】虚実あふれる情報に翻弄された男の物語『＃拡散』本予告
本作は、真偽不明な怪情報やフェイクニュースが世にあふれ、ネット上で瞬く間に拡散され、真実が覆い隠された現代社会のカオスな実像を空恐ろしくなるほどのリアリティと圧巻のエネルギーで痛烈に描き切った、衝撃のヒューマンドラマ。
とある小さな町。介護士・浅岡信治は、妻・明希をワクチン接種直後に亡くしたことから、深い喪失と疑念に苛まれていく。医師を責め、遺影を掲げて訴え続ける彼は、「夫婦愛の象徴」として報じられる。しかし、その姿はいつしか反ワクチンの象徴として利用され、浅岡は孤立と狂気を深めていき…。
主人公・浅岡信治役は、成田凌。単なる社会批判ではなく、変わりゆく世界で人間の本質を見つめようとする本企画の覚悟と熱意に共鳴し参加を決めた成田は、浅岡が変貌していく一部始終を鮮やかに演じ切っている。そんな信治を焚きつける記者・福島美波役には、沢尻エリカ。
本予告は、ワクチン接種した翌朝に妻を失った主人公・信治（成田）の深い悲しみから始まる。そして、新聞記者・美波（沢尻）によって妻の遺影の写真が“奇跡の一枚”として新聞に掲載され、世間の注目を集めた結果、信治が“反ワクの象徴”として祭り上げられる様子、さらに哀しみとは別の感情（承認欲求と虚栄心）が芽生え、次第に心のバランスを失っていく姿が描かれていく。
虚実あふれる情報に踊らされ続けた男が、混沌の果てに見た景色とは――。信治が妻の死から、人生を大きく変えていく様を描いた社会派サスペンスの本作。謎に包まれたクライマックスに期待が高まる。
本ポスターは、北野武監督作『アウトレイジ』シリーズを手がけた中平一史氏によるデザイン。「嘘と噂は拡がる。」というキャッチコピーと共に、浅岡（成田）と美波（沢尻）をメインに、登場人物を配置したものとなっている。
場面写真（9点）は、浅岡（成田）と美波（沢尻）のソロ写真に加え、浅岡が、妻と一緒にSNSを配信していた時のシーンや、妻を亡くし喪失感を抱える姿、そして妻の死を医療事故だと病院に抗議する中で新聞記者の美波と遭遇するシーン、youtuberとコラボすることで注目を集めはじめた様子、様々な葛藤を抱えて苦しみを告白する姿など、重要なシーンを収めた。富山の雄大な自然を背景に、そこに暮らす人々の葛藤を描いた本作の一端が垣間見える写真となっている。
本作の主題歌は、野田愛実の「sunrise」。美しく清涼感のある歌声で人気の野田は、これまでドラマ 『約束 〜16年目の真実〜』（読売テレビ／日本テレビ系）の主題歌「butterfly effect」、『花のれん』（テレビ朝日）の主題歌「TSUBOMI」、『わたしの宝物』（フジテレビ系）の主題歌「明日」など、多くのドラマの主題歌を担当。「sunrise」は、作品を観た野田による書下ろし楽曲（作詞、作曲）で、本予告でも流れている。
野田は「虚実が入り混じる情報に翻弄される主人公、誰もがそうなり得る危うさに怖れを感じました。『朝焼けは雨、夕焼けは晴れ』。真逆な天気を暗示する赤い空ですが、強く愛される自分になりたいと“願い”迎える朝、朝焼けの雨は、弱さを隠してくれる希望であると思い、“sunrise”いう楽曲を書きました」とコメントを寄せている。
成田＆沢尻のコメント動画は、成田と沢尻がにこやかに新年のあいさつをする姿のほか、作品やロケ地・富山の印象などを語る姿を収めている。
また本作は、1月25日にオールロケを実施した富山県上市町にて、感謝上映会を開催。当日は成田凌、白金監督らが登壇するほか、野田愛実が主題歌を披露する予定。
なおムビチケ前売り券（オンライン）は、1月9日10時より販売を開始。
映画『＃拡散』は、2026年2月27日より全国公開。
野田愛実のコメント全文は以下の通り。
■野田愛実（主題歌担当）コメント全文
この度『＃拡散』の主題歌を歌わせて頂けること、大変嬉しく思っております。虚実が入り混じる情報に翻弄される主人公、誰もがそうなり得る危うさに怖れを感じました。「朝焼けは雨、夕焼けは晴れ」。真逆な天気を暗示する赤い空ですが、強く愛される自分になりたいと“願い”迎える朝、朝焼けの雨は、弱さを隠してくれる希望であると思い、“sunrise”いう楽曲を書きました。この楽曲が、みなさんの“願い”に寄り添えたら嬉しいです。
【動画】虚実あふれる情報に翻弄された男の物語『＃拡散』本予告
本作は、真偽不明な怪情報やフェイクニュースが世にあふれ、ネット上で瞬く間に拡散され、真実が覆い隠された現代社会のカオスな実像を空恐ろしくなるほどのリアリティと圧巻のエネルギーで痛烈に描き切った、衝撃のヒューマンドラマ。
主人公・浅岡信治役は、成田凌。単なる社会批判ではなく、変わりゆく世界で人間の本質を見つめようとする本企画の覚悟と熱意に共鳴し参加を決めた成田は、浅岡が変貌していく一部始終を鮮やかに演じ切っている。そんな信治を焚きつける記者・福島美波役には、沢尻エリカ。
本予告は、ワクチン接種した翌朝に妻を失った主人公・信治（成田）の深い悲しみから始まる。そして、新聞記者・美波（沢尻）によって妻の遺影の写真が“奇跡の一枚”として新聞に掲載され、世間の注目を集めた結果、信治が“反ワクの象徴”として祭り上げられる様子、さらに哀しみとは別の感情（承認欲求と虚栄心）が芽生え、次第に心のバランスを失っていく姿が描かれていく。
虚実あふれる情報に踊らされ続けた男が、混沌の果てに見た景色とは――。信治が妻の死から、人生を大きく変えていく様を描いた社会派サスペンスの本作。謎に包まれたクライマックスに期待が高まる。
本ポスターは、北野武監督作『アウトレイジ』シリーズを手がけた中平一史氏によるデザイン。「嘘と噂は拡がる。」というキャッチコピーと共に、浅岡（成田）と美波（沢尻）をメインに、登場人物を配置したものとなっている。
場面写真（9点）は、浅岡（成田）と美波（沢尻）のソロ写真に加え、浅岡が、妻と一緒にSNSを配信していた時のシーンや、妻を亡くし喪失感を抱える姿、そして妻の死を医療事故だと病院に抗議する中で新聞記者の美波と遭遇するシーン、youtuberとコラボすることで注目を集めはじめた様子、様々な葛藤を抱えて苦しみを告白する姿など、重要なシーンを収めた。富山の雄大な自然を背景に、そこに暮らす人々の葛藤を描いた本作の一端が垣間見える写真となっている。
本作の主題歌は、野田愛実の「sunrise」。美しく清涼感のある歌声で人気の野田は、これまでドラマ 『約束 〜16年目の真実〜』（読売テレビ／日本テレビ系）の主題歌「butterfly effect」、『花のれん』（テレビ朝日）の主題歌「TSUBOMI」、『わたしの宝物』（フジテレビ系）の主題歌「明日」など、多くのドラマの主題歌を担当。「sunrise」は、作品を観た野田による書下ろし楽曲（作詞、作曲）で、本予告でも流れている。
野田は「虚実が入り混じる情報に翻弄される主人公、誰もがそうなり得る危うさに怖れを感じました。『朝焼けは雨、夕焼けは晴れ』。真逆な天気を暗示する赤い空ですが、強く愛される自分になりたいと“願い”迎える朝、朝焼けの雨は、弱さを隠してくれる希望であると思い、“sunrise”いう楽曲を書きました」とコメントを寄せている。
成田＆沢尻のコメント動画は、成田と沢尻がにこやかに新年のあいさつをする姿のほか、作品やロケ地・富山の印象などを語る姿を収めている。
また本作は、1月25日にオールロケを実施した富山県上市町にて、感謝上映会を開催。当日は成田凌、白金監督らが登壇するほか、野田愛実が主題歌を披露する予定。
なおムビチケ前売り券（オンライン）は、1月9日10時より販売を開始。
映画『＃拡散』は、2026年2月27日より全国公開。
野田愛実のコメント全文は以下の通り。
■野田愛実（主題歌担当）コメント全文
この度『＃拡散』の主題歌を歌わせて頂けること、大変嬉しく思っております。虚実が入り混じる情報に翻弄される主人公、誰もがそうなり得る危うさに怖れを感じました。「朝焼けは雨、夕焼けは晴れ」。真逆な天気を暗示する赤い空ですが、強く愛される自分になりたいと“願い”迎える朝、朝焼けの雨は、弱さを隠してくれる希望であると思い、“sunrise”いう楽曲を書きました。この楽曲が、みなさんの“願い”に寄り添えたら嬉しいです。