出初式が1月6日に固定された理由──江戸時代「明暦の大火」まで遡るその歴史と心意気

お正月の恒例行事と言えば、消防出初式（しょうぼう でぞめしき）を連想する方も少なくありません。

消防出初式の日程は自治体によって異なりますが、多くの自治体では1月6日、平日でも固定で実施するところが少なくないようです。

なぜ消防出初式は1月6日に固定されているのでしょうか。今回は消防出初式がなぜ1月6日に行われるようになったのか、その歴史をひもといてみたいと思います。

大火から復興する心意気を示す

消防出初式の始まりは江戸時代初期の万治2年（1659年）。明暦3年（1657年）の大火によって江戸市中が焼け野原となり、人々が苦しい生活を強いられていた中でした。

明暦の大火…俗に言う「振袖火事」は武家の失火？はたまた都市計画のために幕府が仕向けたもの？

老中・稲葉正則（いなば まさのり）は「こんな時だからこそ、気勢を上げて復興の活力を湧き起こさねばならぬ」とばかり、定火消（じょうびけし。常設消防隊）4部隊を率いて上野東照宮へ赴きます。

「東照大権現もご照覧あれ」と出初を行ったのが1月4日。どんな苦境にあっても、御公儀は決して民衆を見捨てないというメッセージを受けて、江戸庶民は希望を取り戻したことでしょう。

以来、定火消による出初式は毎年の恒例となり、1月4日に上野東照宮で行われるようになったのです。

時は下って享保3年（1718年）に町火消（まちびけし。民間消防隊）が創設されると、定火消の心意気に負けじと1月4日に初出（はつで）を行います。定火消の出初と区別するためにこう呼びました。

町火消は大工や鳶職人などが多く参加していたので、各人の技量や度胸をアピールするはしご乗りや、景気づけの木遣唄（きやりうた）など賑やかに盛り上げます。

現代の消防出初式でも、はしご乗りや木遣唄を楽しまれているのではないでしょうか。

1月4日→6日→15日→6日に

年昌「消防組出初式之図」

かくして官民ともに新春の恒例行事となった出初や初出ですが、幕末の混乱期に入るとそれどころではなくなってしまいました。

出初式が復活したのは明治8年（1875年）1月4日。東京市内すべての消防組（町火消より改称。定火消は廃止）が東京警視庁練兵場に集合し、大いに盛り上がったということです。

三谷祥介『帝都消防出初式の今昔』によると、各区の消防組がはしご乗りを披露して技量を競い合い、終了後は大警視（警視総監）から酒肴が振る舞われて宴会という流れでした。

なお当時は慣例を踏襲するだけで、出初式の日程に関する規定がなかったため、警視庁で「消防出初式順序」を制定します。

それによると、出初式の日程は「毎年1月4日を基本とし、天候不良時は1月6日に延期。1月6日も天候不良であれば中止」とされました。4日から6日に飛ばしたのは、おそらく地面が乾く時間をとったのでしょう。

現代と同じく、1月6日に消防出初式が実施されるようになったのは大正5年（1916年）。戦時色が濃くなった昭和15年（1940年）から敗戦後の昭和27年（1952年）にかけて、1月15日に実施する時期があったものの、昭和28年（1953年）からは再び1月6日に戻りました。

現代では、自治体によって柔軟に変えているところもあるようです。

消防出初式の歴史まとめ

出初式も終わり、宴席を囲む火消したち（イメージ）

日程の移り変わり

1月4日：万治2年（1659年）〜大正4年（1915年）1月6日：大正5年（1916年）〜昭和14年（1939年）1月15日：昭和15年（1940年）〜昭和27年（1952年）1月6日：昭和28年（1953年）〜現在

今回は消防出初式の歴史をたどってきました。明暦の大火から復興しようと気勢を上げたことがその始まりだったのですね。

その日程についても、1月6日となったのは比較的近年で、永らく1月4日の伝統だったこともわかりました。

ちなみに今回は江戸（東京都）を中心にしているため、他の道府県ではまた違った歴史があるのでしょう。そちらについても、改めて紹介できたらと思います！

