¤µ¤ä¹á¡¢YouTube¥³¥é¥Ü¥ª¥Õ¥¡¡¼¤òÃÇ¤Ã¤¿ÀèÇÚ·Ý¿Í¤ò¹ðÇò¡Ö1²ó¤â²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¡×
¡¡¤µ¤ä¹á¤Î¿·»³¤¬¡¢¡Ö1²ó¤â²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¡×ÀèÇÚ·Ý¿Í¤«¤éYouTube¤Î¥³¥é¥Ü¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¤¿¤¬¡¢ÃÇ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¹ðÇò¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¤µ¤ä¹á¤¬¥³¥é¥Ü¥ª¥Õ¥¡¡¼¤òÃÇ¤Ã¤¿ÀèÇÚ·Ý¿Í
¡¡¡Ø¥Á¥ã¥ó¥¹¤Î»þ´Ö¡Ù¤Ï¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥¯¥»¶¯¤á¤Îµ¿Ìä¤ò¼è¤ê¾å¤²¤¿¤ê¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¼ã¼ê·Ý¿Í¤¬ÂÐ·è¤·¤¿¤ê¤·¤Ê¤¬¤é¡¢º£¸å³èÌö¤·¤½¤¦¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹¥¿¡¼¤òÈ¯·¡¤·¤Æ¤¤¤¯ABEMA¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡£ÀéÄ»¤¬MC¤òÌ³¤á¤ë¡£
¡¡Â¿ÍÍ²½¤¹¤ë·ÝÇ½³¦¤ÇÇº¤á¤ë·ÝÇ½¿Í¤¬µÞÁýÃæ¡£¤½¤³¤Ç¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢ËÜÅö¤Î¹¬¤»¤òÃÎ¤ë½÷¡È¤ê¤Ê¤Ô¤Ã¤ÔÀèÀ¸¡É¡Ê¥ê¥ó¥À¥«¥é¡¼¡ç¡Ë¤¬Àê¤¤¡¢Åú¤¨¤òÆ³¤½Ð¤¹¡Ö¥Ð¥·¥Ã¤È¸À¤Ã¤Á¤ã¤¦¤«¤â¤è ¤ê¤Ê¤Ô¤Ã¤Ô¤Î´Û¡×¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ÁêÃÌ¤Ë¤ä¤Ã¤ÆÍè¤¿¤Î¤Ï¡¢¤µ¤ä¹á¡Ê¿·»³¡¢ÀÐ°æ¡Ë¡£2¿Í¤ÎÁêÃÌ¤Ï¡Ö¤³¤ÎÀè¡¢Å·²¼¤ò¼è¤ì¤ë¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¡¢¤ê¤Ê¤Ô¤Ã¤Ô¤Ï¡Ö¤¢¤¨¤Æº£¡¢¸·¤·¤¤¾ì½ê¤Ë¼«Ê¬¤¿¤Á¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ¥Î¥Ö¤¬¡Ö¹ÔÎó¤ÎµÜÇ÷¤µ¤óÌò¤ò¡×¤È½Ò¤Ù¤ë¤È¡¢Âç¸ç¤Ï¡Öº£¤Î¤µ¤ä¹á¤Ê¤éÃÇ¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡×¤ÈÉÕ¤±²Ã¤¨¤¿¡£¿·»³¤Ï¿Íµ¤´ë²è¡Ø¹ÔÎó¤Î¤Ç¤¤ë¥Ö¥Á¥®¥ìÁêÃÌ½ê¡Ù¤ÇµÜÇ÷ÇîÇ·¤Î¥â¥Î¥Þ¥Í¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Öº£¡¢¤¢¤´¤Ò¤²È¯Ãí¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£Âç¸ç¤Ï¡Ö´èÄ¥¤ê¤Ï¤ï¤«¤ë¤±¤É¡¢¤¢¤ì¤ÏÌ¤Íè¤Ë·Ò¤¬¤é¤Ê¤¤¡×¤È¸·¤·¤¤°Õ¸«¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¤ê¤Ê¤Ô¤Ã¤Ô¤Ï¡ÖÆ¬¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¿´¤¬Ëþ¤¿¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤òÍ¥Àè¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¡£¥Î¥Ö¤Ï¡ÖÉÕ¤±¤Ò¤²¤Ï¿´¤«¤é¤Ä¤±¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¡©¡×¤È»ØÅ¦¡£Âç¸ç¤Ï¡ÖÈÖÁÈ¤Î¤¿¤á¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤è¡£¤Û¤ó¤Þ¤Ë¤ªÁ°¤¬Å·²¼¤ò¼è¤ë¤¿¤á¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤¹¤ë¹ÔÆ°¤«¡©¡×Ìä¤¤¤«¤±¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¿·»³¤Ï¡¢ºÇ¶á¡¢µÜÇ÷¤«¤éYouTube¤Î¥³¥é¥Ü¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬Íè¤¿¤³¤È¤ò¹ðÇò¡£¡ÖËÍ¤Ï¡¢1²ó¤â²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç²ñ¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¦¿·»³¡£¤·¤«¤·¡¢¡Ø¥Á¥ã¥ó¥¹¤Î»þ´Ö¡Ù¤Ç¡¢µÜÇ÷¤Î¥â¥Î¥Þ¥Í¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÎ¢¤Ç¼ÂºÝ¤Ë²ñ¤¦»ö¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¼ÂºÝ¤Ë²ñ¤Ã¤ÆÃý¤Ã¤Á¤ã¤¦¤È¡¢ËÍ¤¬µ¤»ý¤Á°¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ²ñ¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¡¢¥ª¥Õ¥¡¡¼¤òÃÇ¤Ã¤¿ÍýÍ³¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£