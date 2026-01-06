1月2日、歌手でタレントの渡辺美奈代がアメーバオフィシャルブログを更新。家族そろっての初詣の様子や、東京タワーを背景にした記念ショット、さらにタレントで次男の矢島名月の“前厄”に伴うお祓いを見守る母の姿などと共に、新年の家族の恒例行事を報告した。

【写真】次男のお祓いを見守る姿なども公開

この日、渡辺は「家族で初詣」と題してブログを更新し、家族4人での新年ショットを公開。その後に更新したブログでは、「東京タワー バックに パチリ」と綴り、東京タワーを背にした家族ショットも掲載した。

また、夫の“もやしくん”が「見守る奥さま」と題してブログを更新すると、「家族の初詣では新年のご祈祷していただくことが 恒例行事になっています」と明かし、「今年は初めて名月が前厄の年になり 1人でのお祓いもしていただきました」と報告。次男が個別にお祓いを受ける様子を、母として見守る渡辺の後ろ姿を公開し、「奥さまは心配そうに見守っていました！」とコメントしていた。

これらの投稿に対して、ファンからは、「素敵」「皆さんのお顔が見られて嬉しい」「初詣良いですね」「ご家族皆さまショット！最高に素敵です」「優しいスマイル」「東京タワーバックに…素敵なご家族ショット！」といった声が寄せられている。

1986年にアイドルグループ「おニャン子クラブ」の会員番号29番として芸能界デビューした渡辺。現在はタレント・歌手活動のほか、ブログを通じて日々の食事や家族との生活、愛犬とのふれあいなどを精力的に発信しており、料理の腕前やセンスの良さにも定評がある。