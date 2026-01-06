グルメも楽しめると思う「滋賀県の温泉地」ランキング！ 2位「長浜太閤温泉」を抑えた1位は？【2025年調査】
All About ニュース編集部は10月9〜10日の期間、全国の20〜60代の男女250人を対象に「グルメも楽しめる温泉地」に関するアンケート調査を実施。今回はその調査結果の中から、「グルメも楽しめると思う滋賀県の温泉地」ランキングを紹介します。
JR長浜駅より徒歩10分の場所に位置する長浜太閤温泉は、豊臣秀吉ゆかりの歴史ある温泉地として知られています。琵琶湖の絶景を望みながら温泉を楽しむことができ、鉄分を含んだ温泉は湯冷めしにくい点も特徴の1つ。地元の食材を盛り込んだ京風会席をはじめ、特産の近江牛にこだわった近江牛会席、焼さばそうめんなどの郷土料理が堪能できます。
アンケート回答者からは、「レトロな建物が残っているなど、長浜市は観光地になっているのでグルメ店が多いから」（40代女性／京都府）、「湖畔グルメや地元食材を使った料理が豊富で楽しめるため」（20代女性／東京都）、「食べ歩きなどのグルメが魅力的で行ってみたいと思っていました。近江牛肉まん、黒壁ガラスプリン、ロイヤルミルクティーソフトなど黒壁エリアのグルメを楽しみたい」（30代女性／和歌山県）などの理由があがりました。
琵琶湖の西岸に位置するおごと温泉は、全国でも珍しい日の出が楽しめる温泉地です。1200年以上の歴史があり、泉質はpH値9.0という高いアルカリ性。「美肌の湯」としても知られています。近江牛をはじめ、びわ湖の自然が育んだ滋味たっぷりの郷土料理を味わうこともできます。
アンケートでは、「近江牛や琵琶湖の湖魚など、滋賀を代表する豪華なブランドグルメを堪能できるから」（40代男性／広島県）、「このエリアはバラエティに富んだ飲食店がたくさんあるから」（30代女性／神奈川県）、「琵琶湖畔に広がる温泉地で、湖を眺めながらの湯浴みはもちろん、グルメもとっても充実しています。特に近江牛のしゃぶしゃぶやステーキ、びわます、鮒ずしなど滋賀ならではの食材を使った会席料理が楽しめる宿が多く、食事の時間が旅のハイライトになるほど！地元野菜や湖魚の繊細な味わいも魅力です」（40代女性／滋賀県）などのコメントが寄せられました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:友野 カイ)
