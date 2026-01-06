お笑いコンビ・サバンナの高橋茂雄さんの妻で、俳優やタレントとして活動する清水みさとさんは1月4日、自身のInstagramを更新。シンガポールでの夫婦ショットを公開しました。（サムネイル画像出典：清水みさとさん公式Instagramより）

写真拡大

お笑いコンビ・サバンナの高橋茂雄さんの妻で、俳優やタレントとして活動する清水みさとさんは1月4日、自身のInstagramを更新。シンガポールでの夫婦ショットを公開し、反響を呼んでいます。

【写真】清水みさと＆サバンナ高橋の夫婦ショット

「仲良し夫婦ステキです」

清水さんは「シンガポールで大笑い初め」と報告し、1枚の写真を投稿。夫とのツーショットです。レストランでワインを乾杯する様子でしょうか。2人の満面の笑みから幸せな雰囲気が伝わってきます。

ファンからは「仲良し夫婦ステキです」「推し夫婦です！」「こっちまでニコニコになります」「幸せそう」「ラブラブ」などの声が寄せられました。

「ハッピー結婚記念日」ショットも！

2025年12月13日の投稿では「先日のハッピー結婚記念日」とつづり、夫と撮影した動画を公開した清水さん。カメラに向かってにこにこする2人が、とてもかわいらしいです。清水さんは「4年目も楽しく、おだやかに、大笑いで」ともつづっています。今後もすてきな投稿を期待したいですね。
(文:堀井 ユウ)