「ラブラブ」清水みさと＆サバンナ高橋、シンガポールでの夫婦ショットを公開！ 「推し夫婦です！」
お笑いコンビ・サバンナの高橋茂雄さんの妻で、俳優やタレントとして活動する清水みさとさんは1月4日、自身のInstagramを更新。シンガポールでの夫婦ショットを公開し、反響を呼んでいます。
【写真】清水みさと＆サバンナ高橋の夫婦ショット
ファンからは「仲良し夫婦ステキです」「推し夫婦です！」「こっちまでニコニコになります」「幸せそう」「ラブラブ」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
「仲良し夫婦ステキです」清水さんは「シンガポールで大笑い初め」と報告し、1枚の写真を投稿。夫とのツーショットです。レストランでワインを乾杯する様子でしょうか。2人の満面の笑みから幸せな雰囲気が伝わってきます。
「ハッピー結婚記念日」ショットも！2025年12月13日の投稿では「先日のハッピー結婚記念日」とつづり、夫と撮影した動画を公開した清水さん。カメラに向かってにこにこする2人が、とてもかわいらしいです。清水さんは「4年目も楽しく、おだやかに、大笑いで」ともつづっています。今後もすてきな投稿を期待したいですね。
