フィリーズは5日、ドジャース、マーリンズで監督を務め、今季はブルージェイズでベンチコーチを務めたドン・マッティングリー氏（64）を、ベンチコーチに招へいしたことを発表した。

同氏は、現在フィリーズのGMを務める息子のプレストン氏とドジャース時代の2008年〜11年に、コーチ・監督、マイナーリーガーの関係で同一チームで戦っており、再び同じ球団で働くことになった。

26年シーズンは、マッティングリー氏にとってメジャーリーグの監督・コーチとして23年連続のシーズンとなる。直近3年間はブルージェイズでコーチを務め、25年には選手時代も含めて初めてワールドシリーズの舞台を経験した。フィリーズ・トムソン監督は声明で「私は長年ドンを知っており、ニューヨークでも彼と密接に仕事をしてきました。野球に対する深い知識と人間性は、我々の素晴らしいコーチングスタッフにとって大きな戦力になると確信しています」とコメントした。

マッティングリー氏は選手として1982年から95年までヤンキース一筋で14年間プレーし、ア・リーグのオールスターに6度選出。1985年にはリーグMVPを受賞している。監督としては、2011年から2015年までドジャース、2016年から2022年までマーリンズを率い、2020年にはマーリンズを2003年以来となるプレーオフ進出に導き、ナ・リーグ最優秀監督賞に輝いた。