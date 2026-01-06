「to take things easy」の意味は？体調が悪いときに使えるフレーズ！【1分英会話】

ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

正解は「無理しないこと、リラックスすること」でした！

体調が悪いときや精神的にキツいときに、この表現を使います。

または、「リフレッシュする」というニュアンスで使うこともありますよ。

「I’m so exhausted… I think I’m just going to take it easy tonight.」

（とても疲れたよ…… 今夜はゆっくりしようかな）

毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！

※解答は複数ある場合があります。