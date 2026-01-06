「to take things easy」の意味は？体調が悪いときに使えるフレーズ！【1分英会話】
ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！
「to take things easy」の意味は？
意外と難しいこのフレーズ。
直訳しても意味が通じません。
あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「無理しないこと、リラックスすること」でした！
体調が悪いときや精神的にキツいときに、この表現を使います。
または、「リフレッシュする」というニュアンスで使うこともありますよ。
「I’m so exhausted… I think I’m just going to take it easy tonight.」
（とても疲れたよ…… 今夜はゆっくりしようかな）
あなたはわかりましたか？
毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！
※解答は複数ある場合があります。
ライター Ray WEB編集部