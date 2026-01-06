女優の郄石あかり（23）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）は6日、第67話が放送された。話題のシーンを振り返る。

＜※以下、ネタバレ有＞

「バイプレイヤーズ」シリーズやNHK「阿佐ヶ谷姉妹ののほほんふたり暮らし」など会話劇に定評のある、ふじきみつ彦氏がオリジナル脚本を手掛ける朝ドラ通算113作目。松江の没落士族の娘・小泉セツと、その夫で日本の怪談を世界に紹介した明治時代の作家・小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルに、怪談を愛してやまない夫婦の何気ない日常を描く。

第67話は、松野トキ（郄石あかり）はレフカダ・ヘブン（トミー・バストウ）と婚約したものの、大きな問題に気づく。女中として働くことを認めてもらったとはいえ、ヘブンとの結婚を家族に簡単に言えるはずもなく、さらに、とんでもない問題に思い至る。いつまでも家族に報告しないトキに、ヘブンはイラ立ち…という展開。

“とんでもない問題”とは月20円の給金。トキは「母上は父上からお金もらったことある？」と尋ね、家族に不思議がられる。

夜、ヘブンが執筆したのを見計らい、トキはこっそり帰る。

ヘブン「マダ、イウナイ、カゾク」「ナゼ、イウデキナイ？イジンダメ？ヘブンダメ？」「好きにすればいい」

翌朝、ヘブンは錦織友一（吉沢亮）と出勤。トキへの“行ってきます”はない。

トキはたまらず松野家へ。「言います！」――。

SNS上には「劇伴を振り払って言いに行った！おトキちゃん、がんば！」「波乱の明日」「錦織さんの胃が心配」「言いにくいおトキの気持ちも分かるし、隠し事をされているヘブン先生もそりゃ良い気分ではない。悩ましい」「女中になる動機が2家族分、養うことだったからね」「松野家はともかく、雨清水家はどうするよ」「まずヘブン先生に借金と雨清水家のことを打ち明けてから、松野家じゃないかな？」「借金はヘブン先生が一括返済してくれるとしても、おタエさんへの融資は説明が難しいやろ」などの声。さらに心配が広がったが、果たして。