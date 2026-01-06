サンリオ×ミニモアパフューム♡ドンキ限定の手のひら香水が登場
新年のスタートにぴったりな、ときめきフレグランスがドン・キホーテ系列店舗に登場。手のひらサイズで人気のミニ香水「ミニモアパフューム」が、サンリオの愛されキャラクターたちと夢のコラボレーションを実現しました。キュートな限定デザインと、毎日使いやすい甘く爽やかな香りで、持つだけで気分が上がるアイテムに♡自分用にはもちろん、ちょっとしたギフトにもおすすめです。
サンリオ限定デザインが登場
価格：各1,650円
今回登場したのは、シナモロール、ポチャッコ、クロミ、マイメロディの全4種類。ハートを抱きしめた愛らしいポーズとうるうるした瞳が印象的な、ドン・キホーテ限定デザインです。
パッケージは各キャラクターをイメージしたパステルカラーで統一され、使うたびにときめく仕上がり。飾って楽しめるのも嬉しいポイントです。
甘く爽やかな人気No.1の香り
香りは、フレグランスブランド「ヴァシリーサ」で人気No.1の「ヌードワン」を採用。
アップルとシトラスの爽やかなトップから、ハニーサックルとガーデニアのやさしい甘さへと移ろい、ラストはプラリネとバニラ、サンダルウッドがリッチに香ります。
グルマン調で甘美なのに軽やかで、シーンを選ばず使えるバランス感が魅力です。
※香りは全デザイン共通。
持ち歩きに便利なミニサイズ
バッグやポーチにすっと収まる8mLサイズで、外出先でも気軽に香り直しが可能。ドン・キホーテ、アピタ、ピアゴの一部店舗限定販売なので、見つけたら早めのチェックがおすすめです。
限定感たっぷりのデザインは、フレグランス初心者さんにも取り入れやすい一本。
新年は香りでハッピーに
サンリオキャラクターの可愛さと、ミニモアパフュームの実力派フレグランスが出会った限定ミニ香水は、毎日に小さな幸せを運んでくれる存在。
甘く爽やかなアップルプラリネの香りは、気分転換にもぴったりです。ドン・キホーテ系列店舗でしか手に入らない特別な一本で、2026年をときめきいっぱいにスタートしてみてはいかがでしょうか♪