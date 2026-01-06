「劇的に入る！」と話題のゼロトルク系パター！4メーカー・最新14モデルを解説
2025年のギアで1番の話題といえば“ゼロトルク系”パター。人気のクラブメーカーからも発売されて大ヒット中だが、どんな性能をもち、どんなゴルファーに合うのかを鹿又が解説！
ゼロトルク系パターの特徴は？
フェースの開閉ゼロ！オートマチックにストレート軌道で打てる
「ゴルフが難しい」「ゴルフクラブが扱いにくい」といわれる根本的要因は、シャフトの軸線とヘッドの重心がズレているからです。それが野球のバットと決定的に違うところで、ドライバーやアイアン、そして今までのパターもシャフトとヘッドの重心はズレていました。
ヘッドの重心がシャフトよりも後方にあるから、ヘッドが回転してしまう。ドライバーの場合、フェースが開く方向に回転することでスライスする。その回転、ねじれのことをトルクと呼んでいました。
ゼロトルク系パターは、シャフトをヘッドの重心や重心近い位置に挿しています。その結果、ヘッドが回転するトルクの影響がゼロに近くなる。それがゼロトルクやトルクレスと呼ばれるパターの最大の特徴です。ちなみにパター以外のクラブでゼロトルクの設計にするのは、ルール違反になってしまいます。
シャフトをヘッドの重心に挿していることでトルク（ねじれ）がゼロになる
「L.A.B.GOLF」( 写真上)は、シャフトが重心に挿さっているが、テーラーメイドやオデッセイ（写真下）は重心ではなく、重心に近い位置に挿している。
パターでシャフトが重心、もしくは重心の近くに挿さっていることによって、ストローク中のフェースローテーションがかぎりなくゼロになり、フェースをスクエアにキープできる。従来の大型マレットよりも、さらにオートマチックなストレート軌道になります。
「シャフトはグリップセンターからズレていて斜めに入っている」
ただし、デメリットもあって、たとえばブレード型のパターを長年使っていた人にとっては、操作性やフェースを開閉させる動きがなくなるので、自分のタッチが出しにくくなる可能性も高い。また、シャフトをヘッドの重心に挿すため、シャフトが斜めになっていることに違和感が出る人もいるでしょう。
ゼロトルク系パターは、決して万人に合うパターではありません。パターにはブレード型、マレット型、センターシャフト、三角ネックなどいろろなカテゴリーがありましたが、そのカテゴリーのひとつにゼロトルク系が追加されたと思ってください。
同じゼロトルクでもメーカーによって飛び感が異なります
【ODYSSEY】バリエーションは最多！ジェイルバード×トルクレスで人気ナンバー1に
「スクエア２スクエアシリーズ」は女子ツアーでの使用率も高く、パター市場においてもナンバー１のシェアを獲得しています。このシリーズの特徴は、台の上にパターを置いたときにトゥが上を向くトゥ・アップバランスがフェースの開閉を抑えていることです。他社のゼロトルクとは少し異なる理論ですが、ストレート軌道でフェースをスクエアに動かしやすい感覚は似ています。
もともと人気がある「ジェイルバード」や「＃７」のヘッド形状と「スクエア２スクエア」のトルクレス設計を融合したことで、さらに安定感が上がっています。また、オデッセイはストレートに動かしやすいアライメントのヘッドが多いので、トルクレス設計とは視認性の相性がいいことも魅力です。
Ai-ONE スクエア2スクエア ジェイルバード
【SPEC】
●ロフト角／6.3度
●ライ角／72度
●長さ／33、34インチ
●価格／4万9500円
Ai-ONE スクエア2スクエア クルーザー ジェイルバード
【SPEC】
●ロフト角／6.3度
●ライ角／72度
●長さ／38インチ
●価格／5万6100円
Ai-ONE スクエア2スクエア ジェイルバード ブルームスティック
【SPEC】
●ロフト角／4.3度
●ライ角／78度
●長さ／45インチ
●価格／5万6800円
Ai-ONE スクエア2スクエア MAX1
【SPEC】
●ロフト角／6.3度
●ライ角／72度
●長さ／33、34インチ
●価格／6万500円
Ai-ONE スクエア2スクエア MAX STRIPE
【SPEC】
●ロフト角／6.3度
●ライ角／72度
●長さ／33、34インチ
●価格／6万500円
Ai-ONE スクエア2スクエア ♯7
【SPEC】
●ロフト角／6.3度
●ライ角／72度
●長さ／33、34インチ
●価格／4万9500円
Ai-ONE スクエア2スクエア DOUBLE WIDE
【SPEC】
●ロフト角／5.3度
●ライ角／72度
●長さ／33、34インチ
●価格／4万9500円
【L.A.B.GOLF】PGAツアー選手の声を反映しながら5年かけて「顔と打感」を進化
ゼロトルク系パターブームの火付け役となった「L.A.B.ゴルフ」ですが、じつは2025年からはじまったブームではありません。海外ツアーでは、2019年ごろからアダム・スコットやルーカス・グローバーが使いはじめて、その後はリッキー・ファウラーやフィル・ミケルソンなども使用。ツアー選手が使うことによって、選手からのフィードバックを新モデルに反映して、どんどん完成度が高くなってます。2025年の全米オープンで優勝したJ・J・スポーンが使っていた「DF３」は、アダム・スコットが使っていた「DF２・１」を小さく改良したヘッドです。
「L.A.B.ゴルフ」は、完全なゼロトルクなのでもっともストレートかつ、スクエアに動かしやすい。そのうえで構えやすさや大きさのバランスを整えています。プロの使用者が増えたことによって、打感もどんどんよくなりました。
DF3
【SPEC】
●実効ロフト角／3度
●ライ角／69度
●長さ／33、34、35インチ
●価格／11万円
OZ.1
【SPEC】
●実効ロフト角／3度
●ライ角／69度
●長さ／33、34、35インチ
●価格／11万円
MEZZ.1 MAX
【SPEC】
●実効ロフト角／2.5度
●ライ角／69度
●長さ／33、34、35インチ
●価格／11万円
【Taylor Made】スパイダー形状とスムーズな順回転でゼロトルクの弱点を解決！
2025年７月に発売した「スパイダーZT」は、ゼロトルク系パターとしては後発ですが、予約の時点で完売してしまうほどの注文が殺到しました。
性能的には、じっくりと時間をかけてゼロトルクパターを開発してきたという印象です。アドレスではスパイダー形状をうまく活用して、ゼロトルクの弱点といわれていたシャフトが斜めになっていることによる構えづらさをかぎりなく軽減。今までのスパイダーに近い感覚でアドレスとストロークができます。
球の転がりのよさも抜群にいい。ゼロトルク系のパターはシャフトが斜め（ハンドファーストの状態）になっているので、インパクト直後にボールがスリップしやすくなることがありますが「スパイダーZT」は、ピュアロールのフェースインサートによって、ほとんどスリップしないでスムーズな順回転で転がってくれます。
スパイダーZT スタンダード
【SPEC】
●ロフト角／2.5度
●ライ角／70度
●長さ／33、34インチ
●価格／6万6000円
スパイダーZT カウンターバランス
【SPEC】
●ロフト角／2.5度
●ライ角／70度
●長さ／36、38インチ
●価格／7万1500円
【PXG】ネック形状がほかとは違う！「普通のパター」に近い感覚で打てる
PXGのゼロトルク系パターは、他メーカーと比べて早いサイクルで開発を進めています。１番の特徴はネック形状です。ほかのゼロトルク系パターは、シャフトがヘッドの重心に近い位置に挿さっています。
PXGの「ALLAN」と「BAT ATTACK」もアドレスした（上から見た）ときは、シャフトの向きがヘッドの重心に向いていますが、ネック部分を曲げることによって従来のパターに近い形状と見た目にしています。
今回試打した２モデルのヘッド内部は中空構造になっているのですが、空洞部分に独自のポリマーを内蔵することによって適度なやわらかさがある打感になる。距離感がとても合わせやすかったですね。他メーカーのゼロトルク系パターが合わなかった人でも「PXGなら合う」というゴルファーも多そうです。
BAT ATTACK
【SPEC】
●ロフト角／5度（実効ロフト3度）
●ライ角／70度
●長さ／33～38インチ
●価格／8万1400円
ALLAN
【SPEC】
●ロフト角／5度（実効ロフト3度）
●ライ角／70度
●長さ／33～38インチ
●価格／8万1400円
いかがでしたか。4メーカー・14モデルのゼロトルク系パターをぜひ試してみてください！
試打･解説＝鹿又芳典
●かのまた・よしのり／多くのゴルフメディアで活躍する人気クラブコーディネーター。現役ツアープロのクラブ調整やサポートだけでなく、ジュニアゴルファーの育成にも注力している。
構成＝野中真一
写真＝田中宏幸
協力＝ジャパンゴルフスクール