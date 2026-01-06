ギバーすぎる妹？ 思わず姉に譲りすぎて号泣、チョコをめぐるやりとりに「これが姉妹」「学びの最中だもんね」
アンパンマンのチョコレートをめぐる姉妹のやりとりを撮影した動画がInstagramで話題となっている。投稿したのは、こみや家（@komiyake__life）さん。姉のスイちゃんが欲しがるままチョコをあげ続けた妹のねいねいちゃん。自分のチョコが残り少なくなったことに気づいて泣き出すが、今度は姉が自分のチョコを妹に食べさせ、口まで拭いてあげる優しさを見せた。「妹ちゃんの号泣で終わるのかと思ったら尊すぎて泣けました」「こうやって、下の子は強く賢くなっていき、上の子は、優しい心が育っていく」などのコメントが寄せられ、525.4万回再生、2万いいねを記録した。姉妹の普段の様子を投稿主に聞いた。
【写真】そんなにあげていいの…!? お姉ちゃんにチョコを食べさせてしまう妹の様子
――妹のねいねいちゃんの「ギバー（自分よりも他人を優先して与えてしまう人）」な行動は普段からよく見られるのでしょうか？
「普段からよく見られます（笑）」
――妹のねいねいちゃんが泣き出してしまったとき、姉のスイちゃんはどんな気持ちで、どんなことを考えていたのでしょうか？
「びっくりしたような表情をしていました！まさか泣いてしまうとは思っていなかったようです（笑）」
――最終的にスイちゃんが自分のチョコを分け与えた行動を見て、親としてどのようなお気持ちになりましたか？
「仲睦まじい様子を見て、ほっこり幸せな気持ちになりました」
――普段の姉妹の関わりの中で、特に「成長したな」と感じるエピソードがあれば教えてください。
「お話しが上手になってきて2人でよくコミュニケーションをしっかり取り遊んでいるのを見ると成長したなと感じます」
