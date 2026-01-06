タレントのぺえ（33）が6日までに自身のインスタグラムを更新。人気モデル、その息子との3ショットをアップした。

「自分が好きな温度の人生を選んで生きればいい」と書きだしたぺえ。モデルでタレントのpecoとその息子との3ショットを披露した。

「地位や名誉、他人からの評価を求めて輝く人間もいれば自分の心や魂を守り抜くことで人生が輝く人間もいるどちらのタイプの人間も世の中には必要熱めの湯が好きか、ぬるま湯が好きか好きな温度で生きればいい」とコメント。「あけましておめでとうございます 今年も自分の歩幅で頑張れる時に頑張って頑張れなかったらその時は諦めるお正月はみんなで初詣に行ったり公園でのんびりしたり心が温かくなりました早く2027年のお正月にならないかなずっと、だらけていたい」とつづった。

ファンからは「明けましておめでとうございます」「今年もぺえちゃんが大好き」「ぺえちゃんの言葉に年始から救われました」「今年もぺえちゃんのYouTubeに助けられながら1年頑張れたらと思います」「ぺー大好きだよ！」などのコメントが寄せられた。