¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×ÀÚ¤ê½Ð¤»¤Ê¤¤¥È¥¡Ä¤Ä¤¤¤Ë¡Ö¸À¤¤¤Þ¤¹¡×¤Ç¼¡²ó¡ÖÌÀÆü¤«¡¼¤¤¡ª¡×¡Ö¤³¤³¤ÇÂ³¤¯¤Î!?¡×
üâÀÐ¤¢¤«¤ê¤¬¥Ò¥í¥¤¥ó¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¡ËÂè67ÏÃ¤¬6Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
¢¨°Ê²¼¥Í¥¿¤Ð¤ì¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹¡£
¤¢¤é¤¹¤¸¤Ï¡¢¥È¥¡ÊüâÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ë¤Ï¥Ø¥Ö¥ó¡Ê¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¡Ë¤Èº§Ìó¡£¤·¤«¤·¡¢¥È¥¤ÏÂç¤¤ÊÌäÂê¤Ëµ¤¤Å¤¯¡£²ÈÂ²¤Ë¥Ø¥Ö¥ó¤È°ì½ï¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢¤ª¼êÅÁ¤¤¤µ¤ó¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯¤³¤È¤òÇ§¤á¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¥Ø¥Ö¥ó¤È·ëº§¤¹¤ë¤³¤È¤ò²ÈÂ²¤Ë´ÊÃ±¤Ë¸À¤¨¤ë¤Ï¤º¤â¤Ê¤¯¡Ä¡£¤¤¤ÄÀÚ¤ê½Ð¤¹¤«Çº¤ó¤Ç¤¤¤ë¥È¥¤Ï¡¢½÷Ãæ¤À¤«¤é¥Ø¥Ö¥ó¤«¤é20±ß¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤Èµ¤¤Å¤¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹Êó¹ð¤·¤Å¤é¤¯¤Ê¤ë¡£
¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â²ÈÂ²¤Ë¸À¤¨¤Ê¤¤¥È¥¤Ë¥Ø¥Ö¥ó¤Ï¤¤¤é¤À¤Á¤òÊç¤é¤»¤ë¡£¥È¥¤Ï¾¾Ìî²È¤Ë¹Ô¤¡¢¡Ö¸À¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦¡£
¥È¥¤Î¡Ö¸À¤¤¤Þ¤¹¡×¤Ç¼¡²ó¤ËÂ³¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ë¤Ï¡Ö¡Ø¥Ø¥Ö¥ó¡¢¥À¥á¡©¡ÙÀèÀ¸¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¿´¤ÎÂ¡¤¬»ß¤Þ¤ë¥¸¥§¥¹¥Á¥ã¡¼¾å¼ê¤¤¤Ê¤¡¤ª¥È¥¡×¡ÖÊñ°Ï¤µ¤ì¤¿¶Ó¿¥¤µ¤ów¡×¡Ö¤¢¤ì¤·¤¿¤é¤¢¤ì¤·¤Æ¤¢¤ì¤¹¤ë¤±¤ó¡¡¤¢¤ì¤·¤Á¤ç¤Ã¤Æ¡Ä¡©w¡×¡Ö¥É¥¥É¥¡×¡Ö¤ª¥Õ¥ß¡¢µ¤¤Å¤¤¤¿¤«¡©¡×¡Ö¥ï¥ë¥°¥Á¤Ë¤Ï²áÉÒ¤Ê¥Ø¥Ö¥ó¤µ¤ó¡×¡Ö¤ª¥È¥¤Á¤ã¤ó¤Î¤É¤¦¸«¤Æ¤âÉÔ¿³¤Ê¹ÔÆ°¸«¤ì¤Ð¥Ø¥Ö¥ó¤µ¤óÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤ë¤ï¤Ê¡Á¡×¡Öº£Æü¤Î¥Ø¥Ö¥ó¤µ¤ó²øÃÌ¤ß¤¢¤ë¡×¡Ö¤À¤á¤À¤è¤ª¥È¥¡¢¤³¤ó¤Ê¤ÎÉÔ¿®´¶Êç¤ë¤ä¤Ä¤ä¤ó¡Ä¡×¡Ö½é¤á¤Æ¤Î¥±¥ó¥«¡×¡Ö¤ª¶â¤ÎÌäÂê¤Ç¤¹¡¢¤È¤Ï¸À¤¤Æñ¤¤¡Ä¡×¡Ö¸À¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¡ÖÌÀÆü¤«¡¼¡¼¡¼¤¤¡ª¡×¡Ö¤¦¤ï¤Ã¡ª¤³¤³¤ÇÂ³¤¯¤Î¡ª¡©¡×¤Ê¤É¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬ÊÂ¤ó¤À¡£
¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤ÏÄ«¥É¥éÂè113ºîÌÜ¤Ç¡¢¾¾¹¾¤ÎË×Íî»ÎÂ²¤ÎÌ¼¡¦¾®Àô¥»¥Ä¤È¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó¡Ê¾®ÀôÈ¬±À¡Ë¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¡¢À¾ÍÎ²½¤ÇµÞÂ®¤Ë»þÂå¤¬°Ü¤êÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÌÀ¼£ÆüËÜ¤ÎÃæ¤ÇËä¤â¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¿Í¡¹¤Î»Ñ¤òÉÁ¤¯¡£