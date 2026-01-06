1月18日よりTBS系で放送がスタートする鈴木亮平主演の日曜劇場『リブート』の追加キャストとして、山口紗弥加、与田祐希、上野鈴華の出演が発表された。

本作は、愛する人の死を巡って嘘と真実が入り乱れ、日曜劇場史上類を見ないスピードで展開していく“エクストリームファミリーサスペンス”。妻殺しの罪を着せられた平凡なパティシエ・早瀬陸（鈴木亮平）が、自らの潔白を証明し真犯人を見つけ出すため、愛する家族と過去を捨て、警視庁の悪徳刑事・儀堂の顔に変わる（＝リブートする）姿を描く。

今回発表された3名は、主人公・早瀬、謎の女性・一香（戸田恵梨香）、裏組織の実行役・冬橋（永瀬廉）の選択に深く関わる“家族”たち。

山口が演じるのは、早瀬の妻で会計コンサルタントとして働いていた早瀬夏海。何気ない日常を夫婦として過ごしていたある日、突然失踪し、その失踪から物語は動き出す。山口のTBS連続ドラマへの出演は、2023年4月期の金曜ドラマ『ペンディングトレイン―8時23分、明日 君と』以来となる。

一香の妹・幸後綾香役には与田が決定。重い病気で入院生活を送る綾香は、謎に包まれた一香の素顔を引き出していく存在であり、病院でのやり取りを通して姉妹の関係性が描かれる。与田の日曜劇場への出演は、2021年10月期の『日本沈没―希望のひと―』以来となる。

上野は、行き場のない若者の支援活動を行うNPO法人「しぇるたー」の代表・マチを演じる。冬橋の上司という立場で、彼の過去に大きく関わっていく重要な役どころとなる。

コメント●山口紗弥加（早瀬夏海役）毎話、台本のページをめくる指が次第に震えてくるほど翻弄され、揺さぶられ、とても静かな興奮を覚えながら夢中で考察していました。騙し合いの薄汚い世界の中で描かれているのは、紛れもない家族愛です。家族のカタチ、愛のカタチは様々で、そこには命がけで守りたいものがある。早瀬家で過ごす家族の時間があまりにも平和で幸せで、夕暮れの光が美しくて……思い出すと、今でも胸がきゅっとなります。早瀬夏海は、愛に溢れた人でした。亮平さんとは初めてご一緒しましたが、穏やかで頼もしく、ただそこにいてくださるだけで安心感を与えてくれる、御守りのような方だなぁと。細部まで研ぎ澄まされたお芝居に、ただただ見惚れていました。正義とも悪ともつかない人間たちが繰り広げる濃密な心理戦を、どうぞ最後までお楽しみください。

●与田祐希（幸後綾香役）台本を読んでいるはずなのに、途中から小説を読んでいるかのような強い没入感がありました。明るくてどこか儚い綾香の存在と、妹にだけ見せる一香のお姉ちゃんとしての優しい表情が、このドラマの中でホッとできる瞬間になってくれたら嬉しいです。実は中学生の頃、「好きな俳優さんは？」と聞かれた際に鈴木亮平さんと答えていたので、今回共演できたことをとても光栄に思っています。お芝居や旅行のお話、そして私の地元のことまで聞いてくださり、調べて覚えていてくださったことがとても嬉しかったです。裏社会がテーマのひとつということもあり、殺伐としたシーンが多い作品ですが、映像になることでどれほどの迫力になるのか、私自身とても楽しみにしています。そしてポスターにもある「愛のためなら」という言葉。まさにその一言にすべてが詰まっています。さまざまな形の愛を感じていただけたら嬉しいです。

●上野鈴華（マチ役）本を読んだ時、呼吸を忘れるほど緊張感のある物語と、その中で感じる家族愛の温かさに一気に引き込まれました。これほど魅力的な台本が映像になったらどんなに素敵だろうか･･･放送が楽しみです！！私が演じたマチはNPO法人「しぇるたー」の代表で、大人には心を開かないけれど、責任感が強く子どもたちや仲間を大事にする人物です。精一杯努めました。亮平さんはとても優しい方で、撮影の時はみんなで一緒にお弁当を食べてくださったり、お芝居の質問にも親身にアドバイスしてくださいました。監督やスタッフさんたちと話し合いながらアイデアを出し、みんなでひとつの作品をつくり上げていく姿勢と、お芝居中の目のエネルギーがとても印象的で、さらに尊敬の気持ちが強くなりました。極限の状況の中でも大切な人を守ろうとする登場人物たちの姿に注目して見ていただきたいです（マチも然り……！）。張り詰めたサスペンスの中にある人間の温かさや家族愛を感じていただけたら嬉しいです。

●東仲恵吾（プロデュース）本作の大きなテーマである“愛のためなら”。その想いを体現する、3名のキャストが新たに発表されました。山口さんが演じるのは、主人公が「顔を変える」決断に至るきっかけとなった、かけがえのない存在。無垢さと奥行きを併せ持つ山口さんの表現力によって、深い家族愛が丁寧に、そして力強く描かれています。主人公と共に“家族になっていく過程”を積み重ねていく演技は、まさに圧巻です。与田さんが演じるのは、謎に包まれた存在・一香にとって、唯一心を許せる相手。しかし同時に病を抱える綾香は、一香にとっては守るべき存在であり、重荷にもなっている。その繊細で相反する関係性を、声のトーンやさりげない仕草で見事に表現してくださいました。上野さんは、自然体の魅力を武器に、恵まれない環境の中でもがき続ける若者を全力で体現。静かな強さと切実さが、物語に確かな推進力を与えています。“愛のためなら、人はどこまでいけるのか”。その答えを、ぜひ本作で見届けてください。

（文＝リアルサウンド編集部）