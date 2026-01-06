＜義姉、シアワセお裾分け〜＞義姉から毎日届く姪の写真。正直ウザッ…なぜ私にだけ？【第1話まんが】
私（ミナミ、34歳）は夫（タカヨシ、34歳）と娘（6歳）、息子（3歳）との4人暮らし。先月、夫の姉（義姉、ルリ、35歳）が女の子を出産しました。私と義姉は義両親のいるグループLINEでやり取りするくらいですが、不仲というわけではありません。義姉がグループLINEに姪の写真を送り、義兄（ハジメ）が「アイリ」と名付けたことを報告してきました。私たち夫婦はもちろん、義両親もお祝いモードです。
義姉は長らく結婚と出産を望んでいましたが、なかなかご縁に恵まれなかったそうです。義兄と結婚してすぐ妊娠・出産した義姉は、幸せの絶頂にいます。
義姉とは義実家のグループLINEの中でやり取りをするくらいで、1対1でやりとりしたことはありません。わざわざ私に写真を送ってくるなんて、産後ハイになっているのでしょうか。
すると翌日も似たような写真が送られてきました。「また赤ちゃん育てたくなった？」というコメントには正直、ウザさを感じてしまいました。
その後も毎日姪の写真を送ってくる義姉。義姉の子だからなのか、私が自分の子以外にさほど興味がないからなのか、姪の写真を見ても「赤ちゃんだ」と思うぐらいで、それほどかわいいとは思えません。
ある晩には、夜泣きの動画が送られてきました。義姉は一体、どんな気持ちでこんな動画を送ってきているのでしょうか……。
私はちょうど横にいた夫に、その動画を見せました。夫も私同様、さほど関心がない反応です。
私はてっきり、私が入っていない義家族だけのグループLINEで同じやり取りしているものだとばかり思っていました。しかし私にだけ、個別で写真や動画を送っていたようで、少し驚きました。
先月、長らく結婚と出産を望んでいた義姉が、女の子を出産しました。
義姉とは義実家のグループLINEでしかやり取りしたことがなかったのですが、出産を機に毎日のように姪の写真や動画を送ってくるようになったのです。
しかも義姉は「懐かしいでしょ？」「また育てたくなった？」などのコメントを付けてきます。
私は義姉とは特別親しいわけでもないし、人の子をかわいいと思わない性格からか、正直戸惑ってしまいました。
義姉の真意はなんなのでしょうか。
原案・ママスタ 脚本・rollingdell 編集・海田あと
義姉とは義実家のグループLINEの中でやり取りをするくらいで、1対1でやりとりしたことはありません。わざわざ私に写真を送ってくるなんて、産後ハイになっているのでしょうか。
すると翌日も似たような写真が送られてきました。「また赤ちゃん育てたくなった？」というコメントには正直、ウザさを感じてしまいました。
その後も毎日姪の写真を送ってくる義姉。義姉の子だからなのか、私が自分の子以外にさほど興味がないからなのか、姪の写真を見ても「赤ちゃんだ」と思うぐらいで、それほどかわいいとは思えません。
ある晩には、夜泣きの動画が送られてきました。義姉は一体、どんな気持ちでこんな動画を送ってきているのでしょうか……。
私はちょうど横にいた夫に、その動画を見せました。夫も私同様、さほど関心がない反応です。
私はてっきり、私が入っていない義家族だけのグループLINEで同じやり取りしているものだとばかり思っていました。しかし私にだけ、個別で写真や動画を送っていたようで、少し驚きました。
先月、長らく結婚と出産を望んでいた義姉が、女の子を出産しました。
義姉とは義実家のグループLINEでしかやり取りしたことがなかったのですが、出産を機に毎日のように姪の写真や動画を送ってくるようになったのです。
しかも義姉は「懐かしいでしょ？」「また育てたくなった？」などのコメントを付けてきます。
私は義姉とは特別親しいわけでもないし、人の子をかわいいと思わない性格からか、正直戸惑ってしまいました。
義姉の真意はなんなのでしょうか。
原案・ママスタ 脚本・rollingdell 編集・海田あと