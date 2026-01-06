ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 乗用車と歩行者の事故 歩行者が死亡＝静岡・富士市 乗用車と歩行者の事故 歩行者が死亡＝静岡・富士市 乗用車と歩行者の事故 歩行者が死亡＝静岡・富士市 2026年1月6日 7時53分 SBS NEWS リンクをコピーする みんなの感想は？ 警察の発表によりますと、1月6日午前3時半頃、静岡県富士市伝法の県道で乗用車と歩行者の事故があり、重体となっていた歩行者が運ばれた病院で死亡しました。 警察が事故の詳しい状況などを調べています。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 「間違いなく『トクリュウ』闇バイト系列の犯罪と言っていい」 "犯罪ジャーナリスト"小川泰平氏が分析する静岡・長泉町で発生の強盗事件 17歳の少年3人逮捕...犯行手口から見える「指示役の存在」と「少年なりの良心の呵責」 「白いバンの左後部座席から約1～2mの炎及び黒煙が上がっている」倉庫として使用する廃車が焼失 けが人なし =静岡県警 【速報】住宅火災から山火事に 町のシンボル「河津桜原木」付近の山が燃える=静岡・河津町 関連情報（BiZ PAGE＋） 神事, 射出成形機, 徳島, 住宅, 横浜, 鎌倉, 静岡, ダイス, 東京, 墓