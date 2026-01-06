6日（火) 日本海側で積雪増加。全国的に厳しい寒さになるでしょう。

＜6日（火）の天気＞

日本付近は冬型の気圧配置が続き、上空には強い寒気が流れ込んでいます。日本海側では広く雪が降り、山形県や長野県では大雪になっているところがあります。このあとも午前中を中心に雪が強まり、ふぶくところがあるでしょう。雪の積もっているところでは、さらなる積雪による交通障害や屋根からの落雪にお気をつけください。

午後は西から冬型がゆるみ、雪のエリアは次第に狭まる見込みです。山陰や北陸では徐々に日差しが戻り、夕方以降は北日本でも雪のやむところが多くなりそうです。

一方、太平洋側では晴れますが、前日より北風が強まって寒くなるでしょう。空気も乾燥も進むため、火の元には十分注意してください。また、南海上の前線がのびる沖縄はぐずついた天気になりそうです。

＜予想最高気温（前日差）＞

前日より低いところが多く、全国的に真冬の寒さになりそうです。北風が吹いて、余計に寒く感じられるでしょう。札幌 -4℃（＋1）、仙台 4℃（-2）、新潟 4℃（＋1）、東京 11℃（-2）、名古屋 9℃（-2）、大阪 10℃（-3）、鳥取 8℃（-3）、高知 13℃（±0）、福岡 12℃（＋1）。

＜週間予報＞

■大阪〜那覇

山陰では断続的に雪が降る見込みです。そのほかは太平洋側を中心に晴れる日が多いですが、8日（木）と12日（月）は特に寒くなりそうです。沖縄は9日（金）にかけて、ぐずついた天気と真冬並みの寒さが続くでしょう。

■札幌〜名古屋日本海側は断続的に雪が強まり、直近では8日（木）北海道で猛吹雪になるおそれがあります。冬晴れが続く関東や東海は9日（金）にかけて真冬の寒さ。東京では7日（水）と9日（金）の最高気温が9℃の予想です。