『ばけばけ』第68回 異人嫌いである勘右衛門の猛反対を覚悟するトキは… 【ネタバレあり】
俳優の高石あかり（※高＝はしごだか）主演を務める、NHK連続テレビ小説『ばけばけ』（月〜土 前8：00 NHK総合 ※土曜日は1週間の振り返り／月〜金 前 7：30 NHK BS、BSプレミアム4K）の第68回が、7日に放送される。
【写真あり】相関図に"変化" 新キャラが追加された！
本作は、松江で生まれ育ったヒロイン・松野トキ（高石）がつまずきながらも前向きに生きていき、世界を転々とした末に日本にたどり着いた外国人の英語教師と出会い、“怪談好き”という共通点から次第に心を通わせていく。「怪談」を愛し、外国人の夫と共に、何気ない日常の日々を歩んでいく夫婦の物語。松江の没落士族の娘・小泉セツとラフカディオ・ハーン（小泉八雲）をモデルに、大胆に再構成して登場人物名や団体名などは一部改称してフィクションとして描く。原作はなく、脚本はふじきみつ彦氏が手掛ける。
■第68回のあらすじ
ヘブン（トミー・バストウ）のいらだちも限界。察したトキ（高石あかり）は、ついに家族にヘブンと一緒になることを告げる。はじめは冗談だと気にも留めない司之介（岡部たかし）、フミ（池脇千鶴）、勘右衛門（小日向文世）だったが、トキの様子に次第に現実を受け止める。異人嫌いである勘右衛門の猛反対を覚悟するトキ、恐れる司之介とフミ。3人が様子をうかがう中、勘右衛門が口を開く。
