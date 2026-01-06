広島・小園海斗内野手（２５）がデイリースポーツの新春インタビューに応じた。

◇ ◇

−昨季は自身初タイトルとなる首位打者と最高出塁率の２冠を獲得。

「獲得できた一番の要因は、四球を選べるようになったことだと思います。落ち着いて打席に入れるようになりました」

−打席ごとにしっかりプラン立てできているように見えた。

「そうですね。あまり詳しくは言えないですけど、全打者に対して初球にストライクを投げられる投手はいない。データを見ながら傾向を頭に入れて、考えながら打席に入ってます」

−昨季の印象に残っている安打は。

「なんやろ…。ないですね（笑）満塁ホームラン（※２）とかはありましたけどね。特にはないです。後追いはしないので」

−あえて振り返らないのか。

「そうですね。打つ形とかは気にすることはありますけど、基本的にはその日その日という考え方です」

−昨秋、由宇球場での残留練習で末包選手が小園選手に打撃を教わったと明かしていた。その際に、「小園は自身の打撃を言語化できるようになったから成績が伸びた」と言っていた。

「僕はあまり人に言うタイプじゃないですけど、末包さんに聞かれたので、僕の感覚を伝えたって感じです。打席の中での考え方や体の使い方を伝えました」

（続けて）

「やっぱり言語化できないとだめですよ。取ったから言えますけど、考えていないと首位打者は取れないです。自分の考えを持ってやっておかないと。何も考えずに打てる天才もいますけど、僕は絶対に無理なので。めっちゃ考えてます」

−昨季、３割打者はセ・パ合わせて小園選手、巨人・泉口選手、ソフトバンク・牧原大選手の３人のみだった。

「投手のレベルは間違いなく上がってます。メジャーに行っても日本人の投手が勝ってますからね。個人ですごい方もいますけど、全体的なレベルが上がってきているなと、年々感じています」

−投高打低と言われる中で、２年連続のタイトル獲得も期待される。

「いや〜無理でしょうね（笑）おそらくマークもきつくなるので。昨年打てたから今年も打てる保証はどこにもない。ただ、できるだけのことはしたいなと思います」

−チームに目を向けると、２年連続でＢクラスに沈んでいる。

「正直、チームの状態は良くないです。でも、逆に上がっていくしかないので捨て身でいける。急にここから優勝は難しいかもしれないですけど、ここから上げていってっていうイメージです。優勝はそんなに簡単じゃない。実力の世界なので。まずは個々の能力を上げていくしかないのかなと思います」

−内野では若い選手の出場も増加。今季はリーダー格としての働きが期待される。昨季の後半はマウンドに向かう回数も増えたように見えた。

「そこは僕がやるべきかなと。守備がうまくないので、技術面を他の人に教えられない分、自分ができることをやっていきたい。周りを見ていかないといけない立場。投手が困っていたら声をかけてあげられるようにしたい。もっと視野を広げて引っ張れるようにしたいですね」

−小さな積み重ねが失速を止めることにつながっていく。

「そうですね。メンバーを見ても、僕を含めて一振りで試合の流れを変えられる選手は多くない。とにかく団結してというか、つないで粘って勝ちをもぎ取るぐらいで戦っていきたいです」

−小園選手から見て期待の若手は。

「いないですね。僕が言うのもおかしいですけど。昨年、シーズンの最後の方にたくさん１軍に上がってきましたけど、まだまだだなという感じです。僕より下の世代の突き上げがないと、チームは強くならない。僕を追い抜いてやるぐらいの勢いを期待してます」

※２ ５月１５日・巨人戦（マツダ）。１点を追う六回１死満塁で、先発・山崎から右翼席へ逆転満塁弾を放った。