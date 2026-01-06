すりぃ、TVアニメ『ヴィジランテ -僕のヒーローアカデミア ILLEGALS-』OPテーマ「CATCH!!!」リリース！主催ライブのゲストアーティストも発表！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

5日放送スタートとなったTVアニメ『ヴィジランテ -僕のヒーローアカデミア ILLEGALS-』。この作品のOPテーマとして書き下ろした新曲「CATCH!!!」を同日リリースしたすりぃが、自身が主催するライブのゲストアーティストを発表。また同曲を収録した2年ぶりとなるパッケージ作品を2月25日にリリースすることも合わせて発表されている。

1月5日は、「いつかアニメのオープニングテーマを自身の曲として書き下ろしたい」と語っていたすりぃの想いが結実する、放送スタートの日。これに合わせ、同楽曲も披露されるであろう3月3日の自主企画ライブ「THREEE CHEERS FOR THREEE vol.3」に、ゲストアーティストとしてナナヲアカリと超学生の2組を招聘することも発表された。

ナナヲアカリには2022年に「ヤンキーダンス」を楽曲提供＆プロデュース、超学生には「ルームNo.4」(2020年)を皮切りに、これまで3曲を楽曲提供するなど、共に すりぃ にとっては縁の深い2アーティストが、すりぃ の活動8周年に花を添える。このライブのチケットは先行受付がスタートしている。

また5日に配信スタートした楽曲「CATCH!!!」を収録したCD＋Blu-ray「CATCH!!! -EP」が、2月25日にリリースされることも決定！TVアニメ『ヴィジランテ -僕のヒーローアカデミア ILLEGALS-』の主人公・灰廻航一が書き下ろされたジャケットも公開されている。収録内容については、後報される予定。

＜すりぃ コメント＞

僕が「すりぃ」としての活動を始めたのが2018年の3月3日。その記念日に、僕の音楽を聴いてくれている人達へ感謝の気持ちを伝えられる、何か面白いことはできないかなという企画が「THREEE CHEERS FOR THREEE」です。

今回は自分のシンガーソングライターとしての一面、ボカロPとしての一面、楽曲提供などコンポーザーとしての一面を多角的に魅せれるようなステージを考え、僕が楽曲を提供させてもらった方々と一緒にLIVEができればと、スペシャルゲストとしてナナヲアカリと超学生くんに声をかけさせてもらいました。

ナナヲアカリとは広島で対バンしたあとの打ち上げで熱く語り、酒を飲んで、朝までみんなでカラオケした最高の友です。因みに共通の友人が多くめちゃ多くプライベート飲みフレンズでもある。

超学生くんは何気に一番楽曲提供を多くしていて、僕のボカロ曲もたくさん「歌ってみた」を出してくれてます。SNSではネットスラング多用スーパーフランクニキだけど実際会って話すと腰が低くて、めちゃくちゃ礼儀正しいカワイイ子です。（話したの数年前やから会えるの楽しみ）

2人とも快く受けてくれたので大好きです。

みんなで特別な日にしよう。

＜ナナヲアカリ コメント＞

すりぃ主催「THREEE CHEERS FOR THREEE vol.3」に呼んでいただきました！

ナナヲアカリです。

数字に縁があるもの同士、インターネットから始まったもの同士、声をかけてもらえてほんまに嬉しいです。

アツい男が呼んだアツい者だらけの夜になりそうなので負けじとアチアチのステージにしてやりたいと思います。よろしくどうぞっ。

＜超学生 コメント＞

超学生と申します。すりぃさんには初オリジナル曲をご担当いただいてから今日まで三曲もの作品を書き下ろしていただいているので、今度はどこかのステージでご一緒できたら、なんて思っていたのですが、まさかご本人のワンマンライブにゲストとして呼んでいただけるとは夢にも思わず、幸甚の至りです。

正直当日は、すりぃさんのパフォーマンスを勉強させていただきたいと思ってしまいますが、せっかくご指名いただいたからにはすりぃさんはもちろん、お越しいただいた皆様にも素晴らしい体験をお届け出来るよう全力を尽くします。よろしくお願いします。

●配信情報

TVアニメ『ヴィジランテ -僕のヒーローアカデミア ILLEGALS-』第2期OPテーマ

すりぃ

「CATCH!!!」



配信リンクはこちら

https://threee.lnk.to/cth

●ライブ情報

「THREEE CHEERS FOR THREEE vol.3」

2026年3月3日(火) 開場18:00/開演19:00

会場：KT Zepp Yokohama

出演：すりぃ

ゲスト：ナナヲアカリ、超学生

チケットはこちら

https://threee.lnk.to/szy

●リリース情報

「CATCH!!! -EP」

2月25日発売

【CD＋Blu-ray】

品番：KSCL-3649〜50

予約はこちら

https://threee.lnk.to/cth

●作品情報

『ヴィジランテ -僕のヒーローアカデミア ILLEGALS-』

2026年1月5日より毎週月曜より放送開始！

22:00〜(TOKYO MX)

23:00〜(ＢＳ日テレ)

25:59〜(読売テレビ)

※放送時間は予告なく変更となる場合あり

※各種動画配信サービスにて放送直後より順次配信開始！

＜すりぃ プロフィール＞

2018 年 3月3日にボカロ P として活動を開始。「エゴロック」「テレキャスタービーボーイ」など再生数1億回を超える曲を多数生み出す。活動当初より楽曲・詞のセンスが高く評価され、Ado「レディメイド」、ano「絶対小悪魔コーデ」など、数多く楽曲を提供。2023年以降、ネットクリエイターの枠を飛び越え、大型音楽フェス出演や、全国ツアーの開催など、ひとりのシンガーソングライターとしてシーンから注目を集める。前年にリリースした自身の楽曲「中毒性のチュウ」のミュージックビデオが、2024年に入り「日清カレーメシ」のCMに抜擢される一方、自ら執筆した長編「テレキャスタービーボーイ」がノベライズ化されるなど、様々なシーンで才能を発揮。

昨今はロックバンド・Aoooのギタリストとしても精力的に活動し、ソロとしても海外公演を実施するなど活動のペースは加速の一途。2026年3月3日には、自身の活動8周年を記念した一夜限りのライブ「THREEE CHEERS FOR THREEE vol.3」をKT Zepp Yokohamaにて開催する。

