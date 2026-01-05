『最終楽章 響け！ユーフォニアム』前編、主題歌は今作もTRUEが担当＆ ムビチケ第二弾発表！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

4日、ロームシアター京都で行われた『響け！ユーフォニアム』公式吹奏楽コンサートにて、シリーズ完結編となる『最終楽章 響け！ユーフォニアム』前編のムビチケ第二弾の情報が公開された。また本イベントに出演していたTRUEが、今作の主題歌「ToCoda」をサプライズ披露。これまでの全シリーズに引き続き主題歌を担当することが発表された。

『響け！ユーフォニアム』は、京都アニメーションが手掛ける大人気吹奏楽アニメシリーズ。2015年4月にTVアニメ1期の放送を開始してから、TVアニメを3期、劇場版や特別編、スピンオフ映画など5本を制作し、昨年で10周年を迎えた。そしてこの『最終楽章 響け！ユーフォニアム』にて堂々の完結となる。美しく色鮮やかな映像や楽曲、コンクールで全国金賞を目指し切磋琢磨する北宇治高校吹奏楽部のひたむきな姿が視聴者に大きな感銘を与え、話題となった。

発表されたムビチケ第二弾は「〈サンフェス！コレクション〉描きおろしペアムビチケカード＜全10種選べる2枚セット＞」と題され、1月9日より上映劇場や通販サイトにて発売予定。

『響け！ユーフォニアム』シリーズ内で印象的なシーン「サンライズフェスティバル」の衣装を身にまとったキャラクターたちが描かれたムビチケは2枚1セットから購入可能で、上映劇場や通販サイトにて1セット購入すると「チューバくんムビチケスリーブ」が１つもらえるとのこと。またメイジャー通販サイトとMOVIE WALKER STOREの通販限定で「ムビチケカード〈10枚〉コンプリートセット」が登場。特典として「〈コンプリート！〉蛇腹ムビチケアルバム」がもらえる。ここでしか手に入らないアイテムなので、お見逃しなく。

また今作の公開を記念して、『響け！ユーフォニアム』〈久美子2年生編〉キャスト舞台挨拶付き一挙上映会の開催も決定した。日程は2026年2月21日(土)、会場は新宿ピカデリー、登壇者は朝井彩加（加藤葉月 役）、豊田萌絵（川島緑輝 役）、大橋彩香（釜屋つばめ 役）の3名。上映内容は『劇場版 響け!ユーフォニアム〜誓いのフィナーレ〜』と『特別編 響け!ユーフォニアム〜アンサンブルコンテスト〜』の2本立て。

最終楽章に繋がる重要なストーリーなので、未視聴の方はぜひこの機会に、視聴済みの方も復習を兼ねて、劇場の大きなスクリーン、極上の音響で堪能してほしい。

公開に向けて続々と情報が解禁され、ますます期待感が高まる『最終楽章 響け！ユーフォニアム』前編。ムビチケをゲットしつつ、さらなる続報を楽しみに待とう。

●作品情報

『最終楽章 響け！ユーフォニアム 前編』

2026.4.24 ROADSHOW

＜イントロダクション＞

ついにシリーズ完結！！！

この軌跡が、次の曲になる――

吹奏楽にかける高校生の青春を10年にわたり描いてきた『響け！ユーフォニアム』シリーズ。2024年のTV放送にて感動の最終回を迎えた『響け！ユーフォニアム3』が、2026年、ついに完結作となる“最終楽章”として劇場に登場する。

『最終楽章』は、10年間、京都アニメーションの制作チームを率いてきた石原立也が総監督を、そして共にシリーズの要を担ってきた小川太一が監督を務める。

京都アニメーションによる本編カットのブラッシュアップはもちろんのこと、花田十輝がシナリオを新たに執筆し、新作シーンも多数追加。TVシリーズでは描かれなかった演奏シーンも盛り込んだ、『最終楽章』の名に相応しい劇場作品をスタッフ一丸となって届ける。

10年の軌跡――その先へ。

アニメ『響け！ユーフォニアム』集大成となる最後の1年の幕が上がる。

『最終楽章 響け！ユーフォニアム』前編は2026年4月24日(金)公開！

【CAST】

黄前久美子：黒沢ともよ

加藤葉月：朝井彩加

川島緑輝：豊田萌絵

高坂麗奈：安済知佳

黒江真由：戸松 遥

塚本秀一：石谷春貴

釜屋つばめ：大橋彩香

久石 奏：雨宮 天

鈴木美玲：七瀬彩夏

鈴木さつき：久野美咲

月永 求：土屋神葉

剣崎梨々花：杉浦しおり

釜屋すずめ：夏川椎菜

上石弥生：松田彩音

針谷佳穂：寺澤百花

義井沙里：陶山恵実里

滝 昇：櫻井孝宏

【STAFF】

原作：武田綾乃(宝島社文庫『響け！ユーフォニアム 北宇治高校吹奏楽部、決意の最終楽章』)

監督：小川太一

総監督：石原立也

脚本：花田十輝

キャラクターデザイン：池田晶子、池田和美

総作画監督：池田和美

楽器設定：郄橋博行

楽器作画監督：太田 稔、丸木宣明

美術監督：篠原睦雄

色彩設計：竹田明代

撮影監督：郄尾一也

３D監督：山本 倫

音響監督：鶴岡陽太

音楽：松田彬人

音楽制作：ランティス、ハートカンパニー

音楽協力：洗足学園音楽大学

演奏協力：プログレッシブ！ウインド・オーケストラ

吹奏楽監修：大和田雅洋

アニメーション制作：京都アニメーション

製作：『響け！』製作委員会2024

配給：松竹

Ⓒ武田綾乃・宝島社／『響け！』製作委員会2024

