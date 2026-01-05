King Gnu、新曲「AIZO」期間生産限定盤CDパッケージが、『呪術廻戦』原作者 芥見下々氏描き下ろしイラスト12インチLPサイズスペシャルパッケージに決定！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

King Gnuが、今週金曜1月9日（金）00:00より配信リリース予定で、2月11日にシングルパッケージ発売が決定している新曲「AIZO」の期間生産限定盤CDパッケージのアニメジャケットが、『呪術廻戦』原作者 芥見下々氏描き下ろしイラストに決定した。『呪術廻戦』「死滅回游」で躍動する様々なキャラクターを描いた超豪華なイラストになっており、さらに12インチLPサイズという存在感のあるスペシャルパッケージとなっている。

「AIZO」シングルパッケージは、全3形態での発売となり、【期間生産限定盤】は『呪術廻戦』原作者 芥見下々氏描き下ろしイラスト12インチLPサイズスペシャルパッケージ、【初回生産限定盤】には「KING GNU LIVEHOUSE TOUR 2025 CLUB GNU EDITION」のライブ映像を収録したBlu-rayが同梱された豪華な仕様となっている。

【期間生産限定盤】、【初回生産限定盤】、【通常盤】共に封入されるCD、Blu-rayの収録内容や、シリアルコードの詳細などは後日発表予定。

本楽曲は、1月8日（木）深夜0時26分〜MBS/TBS系28局スーパーアニメイズム TURBO枠にて全国同時放送開始となるTVアニメ『呪術廻戦』第3期「死滅回游 前編」オープニングテーマとしてKing Gnuが書き下ろした、息つく暇もないほど目まぐるしい展開の最新型ロックチューンとなっており、TVアニメの放送開始日の1月9日（金）に合わせて配信がスタートする。

●配信情報

1月9日（金）配信

「AIZO」

Pre-Add/Pre-Save

https://kinggnu.lnk.to/AIZO

●リリース情報

2026年2月11日発売

「AIZO」

『AIZO』商品の予約はコチラから

https://kinggnu.lnk.to/AIZO_Single

【期間生産限定盤（CD）】



品番：BVCL-1516〜1517

価格：￥3,500（税込）

※期間生産限定盤のアニメジャケット写真については後日発表

※特典に使用可能なシリアルコード入り

【初回生産限定盤（CD＋Blu-ray）】

品番：BVCL-1513〜1514

価格：￥4,800（税込）

＜Blu-ray＞

KING GNU LIVEHOUSE TOUR 2025 CLUB GNU EDITION ライブ映像収録予定

※曲目未定

※特典に使用可能なシリアルコード入り

【通常盤（CD）】



品番：BVCL-1515

価格：￥1,500（税込）

※初仕様には特典に使用できるシリアルコード入り

商品の予約はコチラから

https://kinggnu.lnk.to/AIZO_Single

対象店舗/特典内容

期間生産限定盤 購入特典

全国アニメイト（通販含む）：オリジナルB2ポスター（期間生産限定盤ジャケット絵柄）

Amazon.co.jp：メガジャケ（期間生産限定盤ジャケット絵柄）

King Gnu 応援店：オリジナルステッカー（期間生産限定盤ジャケット絵柄）

初回生産限定盤／通常盤 購入特典

Amazon.co.jp：メガジャケ（初回生産限定盤／通常盤ジャケット絵柄）

King Gnu 応援店：オリジナルステッカー（初回生産限定盤／通常盤ジャケット絵柄）

※King Gnu応援店は後日お知らせ予定。

＜King Gnuプロフィール＞

常田大希、勢喜遊、新井和輝、井口理による4ピースジャパニーズバンド。

オルタナティブと独自のポップセンスが融合した音楽性は「Tokyo New Mixture Style」と称され、2017年4月の始動以降、インディー/メジャー問わず、楽曲をリリースするごとに賞賛を集め、多種多様な作品群で現在も多くの音楽ファンを魅了している。また、盟友クリエイティブレーベル「PERIMETRON」と制作するMV・アートワークでも確固たる注目と評価を集め、音楽、アートワーク、映像、LIVEパフォーマンス全方位において唯一無二の世界を構築している。

2019年1月にアルバム『Sympa』でメジャーシーンに踊りだし、2月には『白日』をデジタルリリースしスマッシュヒットを記録。

アルバム『CEREMONY』（2020年）はオリコンウィークリーチャート首位を獲得し、50万枚を超える長期セールスを記録し続け、日本を代表するロックバンドへと成長した。

映画『劇場版 呪術廻戦0』のオープニング/エンディングテーマ「一途/逆夢」でバンド初のオリコン週間シングルチャート1位を獲得。

デビュー5年目の2022年11月、初の東京ドーム2days公演を実施。さらに、2023年5月から6月にかけては、アルバム『CEREMONY』の集大成となるツアー「CLOSING CEREMONY」で、初めて日本の大型野外スタジアムで公演を行い、全4公演で23万人を動員した。

その後、TVアニメ「呪術廻戦 渋谷事変」オープニングテーマ、シングル「SPECIALZ」でさらなるスマッシュヒットを飛ばし、リリースからわずか二か月半で自身最速でストリーミング1億再生を突破！

2023年11月29日、バンドとして4作目となるNEW ALBUM「THE GREATEST UNKNOWN」をリリースし、2024年1月から3月にかけて全国5大ドームツアーを敢行。続くアジアツアーでは4都市7公演を行い、計40万人を動員した。

2025年4月には劇場版『名探偵コナン 隻眼の残像』主題歌「TWILIGHT!!!」をリリース。各種チャートにて65冠を達成。

リリース日には東京・東急歌舞伎町タワー前シネシティ広場にてサプライズフリーライブを敢行。

当日夕方告知にも関わらず広場には会場の過去最大規模となる約6,000人もの観客が詰めかけ、ライブの模様を生配信したインスタライブは約35,000人が視聴。延べ40,000人以上が目撃し大きな話題となった。

2026年2月からはバンド史上最多都市を巡るツアー「King Gnu CEN+RAL Tour 2026」の開催が決定している。

©芥見下々／集英社・呪術廻戦製作委員会

関連リンク

King Gnuオフィシャルサイト

http://kinggnu.jp/