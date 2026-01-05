TVアニメ『DIGIMON BEATBREAK』iLiFE!が歌う新EDテーマ「BRAVE GROOVE」のノンクレジットムービーを公開！
2年ぶりの新作となるTVアニメ「DIGIMON BEATBREAK（デジモンビートブレイク）」において、1月4日より放送の新章【タクティクス編】のEDテーマとなる「BRAVE GROOVE」のノンクレジット映像が公開された。
新エンディングは、ドット絵をテーマにこれまで作中に登場したデジモンたちの姿が描かれている。ちりばめられたデジモンたちをぜひ探してみよう。
また、TVアニメ『DIGIMON BEATBREAK』新章【タクティクス編】より登場となるタクティクス・五行星のパートナーデジモンを一挙公開！また、タクティクスのパートナーデジモンのキャストが発表された。
▼タクティクス
モノドラモン（CV羽多野渉）：惣田ライトのパートナーデジモン
シャコモン（CV和多田美咲）：鹿沼ホタルコのパートナーデジモン
ルドモン（CV三瓶由布子）：グラニットのパートナーデジモン
ギガスモン（CV魚建）：セラフィ内藤のパートナーデジモン
▼五行星
フレアモン：忽那カイトのパートナーデジモン
マリンキメラモン：沙海ホノカのパートナーデジモン
ライラモン：ローズ・ウッドヴィルのパートナーデジモン
プロガノモン：クレイ・アルスランのパートナーデジモン
ゴクウモン：金田ゲンジョウのパートナーデジモン
●作品情報
TVアニメ「DIGIMON BEATBREAK（デジモンビートブレイク）」
フジテレビ他にて10月5日より毎週日曜朝9時から放送中
※地域により放送時間・曜日が異なります。
配信情報
地上波放送直後、毎週日曜9：30より見逃し配信スタート
TVer/FOD
毎週水曜0:00より順次配信スタート
・見放題配信
FODプレミアム/Prime Video/U-NEXT/dアニメ/Hulu/DMM TV/ABEMA/TELASA/東映アニメチャンネル ほか
・レンタル配信
バンダイチャンネル/Lemino/HAPPY動画/ビデックス/Prime Video ほか
※配信開始日は予告なく変更となる場合がございます。詳しくは各配信サービスの情報をご確認ください。
＜INTRODUCTION＞
人間の思考や感情から生まれる「e-パルス」は、AIサポートデバイス「サポタマ」のエネルギー源として活用されていた。目覚ましい発展を遂げるその陰で、恐るべき怪物が現れる。e-パルスを喰らい、進化する生命体「デジモン」である。
天馬トモロウは、サポタマから誕生したゲッコーモンとの出会いをきっかけに、非日常へと巻き込まれていく。
賞金稼ぎを生業とするチーム「グローイングドーン」の沢城キョウたちとの共同生活を送るなかで、トモロウは決意を新たにする。
人間とデジモンが描く新しい未来とは──
【STAFF】
原案／本郷あきよし
シリーズディレクター／宮元宏彰
シリーズ構成／山口亮太
キャラクターデザイン／小島隆寛
デジモンデザイン／渡辺けんじ
アニメーションデジモンデザイン／浅沼昭弘
美術監督／神綾香
色彩設計／横山さよ子
CGディレクター／大曽根悠介
撮影監督／石山智之
編集／西村英一
音楽／桶狭間ありさ
制作／フジテレビ・読売広告社・東映アニメーション
【CAST】
天馬トモロウ／入野自由
ゲッコーモン／潘めぐみ
咲夜レーナ／黒沢ともよ
プリスティモン／田村睦心
久遠寺マコト／関根有咲
キロプモン／久野美咲
沢城キョウ／阿座上洋平
ムラサメモン／濱野大輝
＜デジモンとは＞
1997年にリリースされた育成型携帯液晶ゲーム「デジタルモンスター」。手のひらサイズの携帯液晶ゲームでありながらモンスターの育成だけでなく、友達とモンスター同士のバトルを楽しめる斬新な要素により子供たちから圧倒的な支持を集めた。アニメは1999年公開の「デジモンアドベンチャー」を皮切りに、TVシリーズを全９作・映画全13タイトルが制作され、幅広い世代から支持され続けている。
2025年10月より、約2年ぶりの新作となる「DIGIMON BEATBREAK（デジモンビートブレイク）」の放送が開始。
25年以上の歴史があるデジモンは、今なお進化し続けている。
(C)本郷あきよし・フジテレビ・東映アニメーション
関連リンク
「DIGIMON BEATBREAK」公式サイト
https://www.toei-anim.co.jp/tv/digimon_beatbreak/