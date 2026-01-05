TVアニメ「透明な夜に駆ける君と、目に見えない恋をした。」2026年7月放送決定！ キャスト情報＆第1弾キービジュアル・ティザー PVも初公開！
昨年11月にアニメ化が発表されていた「透明な夜に駆ける君と、目に見えない恋をした。」（原作：志馬なにがし／ GA文庫・SBクリエイティブ刊）が、1月4日放送の配信番組「 GA FES 2026 〜GA20TH ANNIVERSARY〜」内で最新情報を解禁。2026年7月の放送決定に加え、入野自由、早見沙織、小原好美、阿座上洋平の4名のキャストが番組内でサプライズ発表された。
原作小説『透明な夜に駆ける君と、目に見えない恋をした。』（GA文庫）は、第15回GA文庫大賞《大賞》受賞作。内気な大学生・空野かけると、目が見えないヒロイン・冬月小春が出会い、互いに惹かれあっていく過程を描く純愛ラブストーリーだ。『このライトノベルがすごい！ 2024』（宝島社）総合新作部門で第3位に選ばれるなど、繊細な描写と心に響くストーリーが評価され、昨年12月には実写ドラマ版の放送もスタートした。
放送時期・キャスト情報䛾発表にあわせて、第1弾キービジュアルとティザーPVも公開された。キービジュアルは、視力を失った小春の瞳に光が差し込み、その周囲が柔らかく溶けて広がるデザインに仕上がっており、作品の空気感を象徴するアニメビジュアルに仕上がっている。 PVも実写映像を織りまぜながらもオンエアスタートの期待が上がる映像に仕上がっている。
入野自由（空野かける役）
表面的なものだけでなく、心で感じるものこそ大切にしたいと思える作品です。かけると小春の出会い。そして、この出会いが2人をどう変えていくのか。
2人の物語を大切に紡いでいきたいと思います。
ぜひご期待ください。
早見沙織（冬月小春役）
空野かけると冬月小春という2人が織りなす、純粋で温かい恋物語。作品の持つ優しい雰囲気を大切に、収録に臨ませていただいております。
基本的に少人数の会話劇で進んでいくのですが、アフレコも皆一致団結して楽しく取り組んでいます。
映像や音楽と合わせて、物語をじっくり味わっていただけると嬉しいです。
ぜひ、放送をお楽しみに！
小原好美（早瀬優子役）
透明感に溢れた本作は一人ひとりの登場人物がピュアで愛おしく感じられます。
私が演じる優子は賑やかで素直な女の子です。彼女がかけるや小春とどう関わるのかも楽しみにしていただけると嬉しいです。
小春の目の見えない世界。
作品の中で彼女が感じる五感や感覚が不思議と伝わってきて、自分も日々の生活で何気なく感じているものも大切にしたくなる。そんな瞬間を毎回の収録で感じております。
ぜひ楽しみにしていてください。
阿座上洋平（鳴海潮役）
空野と冬月。焦ったくもくすぐったい、透き通るほど純粋な恋を見守る友人の一人、鳴海潮を演じます。
関西弁キャラという事で、個人的にはとてもチャレンジな役なのですが、実は鳴海は群馬と兵庫にルーツを持つ者。群馬出身声優として最後まで演じきってみせます！
どうぞお楽しみに！
●作品情報
TVアニメ「透明な夜に駆ける君と、目に見えない恋をした。」
2026年7月放送
原作：志馬なにがし『透明な夜に駆ける君と、目に見えない恋をした。』（ GA文庫／SBクリエイティブ刊）
【キャスト】
空野かける：入野自由
冬月小春：早見沙織
早瀬優子：小原好美
鳴海潮：阿座上洋平
【スタッフ】
原作 :志馬なにがし（GA文庫／SBクリエイティブ刊）
キャラクター原案：raemz
監督 :吉崎譲
シリーズ構成 :柿原優子
キャラクターデザイナー：澤田慶宏・石井優月
美術監修：増山修
美術監督：中村朝咲
色彩設計：平出真弓
撮影監督：松本 乃吾・桑良人
音響監督：本山哲
アニメーション制作 :マカリア
製作：かけ恋製作委員会
©志馬なにがし・SBクリエイティブ／かけ恋製作委員会
関連リンク
TVアニメ「透明な夜に駆ける君と、目に見えない恋をした。」公式サイト
https://sh-anime.shochiku.co.jp/kakekoi/