日本株ＡＤＲ・円換算終値
銘柄名 円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ 3423（+24.0 +0.71%）
ホンダ 1567（+9 +0.58%）
三菱ＵＦＪ 2551（+6 +0.24%）
みずほＦＧ 5959（+85 +1.45%）
三井住友ＦＧ 5182（-1 -0.02%）
東京海上 5950（+39 +0.66%）
ＮＴＴ 160（+0.5 +0.31%）
ＫＤＤＩ 2737（+3.5 +0.13%）
ソフトバンク 216（-0.2 -0.09%）
伊藤忠 10041（+8041.5 +402.18%）
三菱商 3666（+13 +0.36%）
三井物 4769（+16 +0.34%）
武田 4908（-8 -0.16%）
第一三共 3533（+3 +0.08%）
信越化 4986（+42 +0.85%）
日立 5119（+51 +1.01%）
ソニーＧ 4040（-39 -0.96%）
三菱電 4814（+24 +0.50%）
ダイキン 20301（+51 +0.25%）
三菱重 4220（+58 +1.39%）
村田製 3341（+11 +0.33%）
東エレク 37487（+557 +1.51%）
ＨＯＹＡ 24294（+174 +0.72%）
ＪＴ 5631（-5 -0.09%）
セブン＆アイ 2268（-4.5 -0.20%）
ファストリ 57307（+127 +0.22%）
リクルート 9056（+36 +0.40%）
任天堂 10636（-14 -0.13%）
ソフトバンクＧ 18518（+13903 +301.26%）
キーエンス（普通株） 58133（+953 +1.67%）
