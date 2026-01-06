日本株ＡＤＲ・円換算終値

銘柄名　　円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ　3423（+24.0　+0.71%）
ホンダ　1567（+9　+0.58%）
三菱ＵＦＪ　2551（+6　+0.24%）
みずほＦＧ　5959（+85　+1.45%）
三井住友ＦＧ　5182（-1　-0.02%）
東京海上　5950（+39　+0.66%）
ＮＴＴ　160（+0.5　+0.31%）
ＫＤＤＩ　2737（+3.5　+0.13%）
ソフトバンク　216（-0.2　-0.09%）
伊藤忠　10041（+8041.5　+402.18%）
三菱商　3666（+13　+0.36%）
三井物　4769（+16　+0.34%）
武田　4908（-8　-0.16%）
第一三共　3533（+3　+0.08%）
信越化　4986（+42　+0.85%）
日立　5119（+51　+1.01%）
ソニーＧ　4040（-39　-0.96%）
三菱電　4814（+24　+0.50%）
ダイキン　20301（+51　+0.25%）
三菱重　4220（+58　+1.39%）
村田製　3341（+11　+0.33%）
東エレク　37487（+557　+1.51%）
ＨＯＹＡ　24294（+174　+0.72%）
ＪＴ　5631（-5　-0.09%）
セブン＆アイ　2268（-4.5　-0.20%）
ファストリ　57307（+127　+0.22%）
リクルート　9056（+36　+0.40%）
任天堂　10636（-14　-0.13%）
ソフトバンクＧ　18518（+13903　+301.26%）
キーエンス（普通株）　58133（+953　+1.67%）