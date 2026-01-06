東京市場　ピボット分析（主要国通貨）
ピボット分析

ドル円
終値156.38　高値157.30　安値156.12

158.26　ハイブレイク
157.78　抵抗2
157.08　抵抗1
156.60　ピボット
155.90　支持1
155.42　支持2
154.72　ローブレイク

ユーロドル
終値1.1722　高値1.1729　安値1.1659

1.1818　ハイブレイク
1.1773　抵抗2
1.1748　抵抗1
1.1703　ピボット
1.1678　支持1
1.1633　支持2
1.1608　ローブレイク

ポンドドル
終値1.3542　高値1.3548　安値1.3414

1.3723　ハイブレイク
1.3635　抵抗2
1.3589　抵抗1
1.3501　ピボット
1.3455　支持1
1.3367　支持2
1.3321　ローブレイク

ドルスイス
終値0.7917　高値0.7968　安値0.7913

0.8007　ハイブレイク
0.7988　抵抗2
0.7952　抵抗1
0.7933　ピボット
0.7897　支持1
0.7878　支持2
0.7842　ローブレイク