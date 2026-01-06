東京市場 ピボット分析（主要国通貨）
東京市場 ピボット分析（主要国通貨）
ピボット分析
ドル円
終値156.38 高値157.30 安値156.12
158.26 ハイブレイク
157.78 抵抗2
157.08 抵抗1
156.60 ピボット
155.90 支持1
155.42 支持2
154.72 ローブレイク
ユーロドル
終値1.1722 高値1.1729 安値1.1659
1.1818 ハイブレイク
1.1773 抵抗2
1.1748 抵抗1
1.1703 ピボット
1.1678 支持1
1.1633 支持2
1.1608 ローブレイク
ポンドドル
終値1.3542 高値1.3548 安値1.3414
1.3723 ハイブレイク
1.3635 抵抗2
1.3589 抵抗1
1.3501 ピボット
1.3455 支持1
1.3367 支持2
1.3321 ローブレイク
ドルスイス
終値0.7917 高値0.7968 安値0.7913
0.8007 ハイブレイク
0.7988 抵抗2
0.7952 抵抗1
0.7933 ピボット
0.7897 支持1
0.7878 支持2
0.7842 ローブレイク
