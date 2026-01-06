ココイチ公式ファンブック第2弾発売決定！お得な「10％オフ」スペシャルパスポート付きはファン必見。

壱番屋は、2026年1月17日に、宝島社から公式ファンブック「CURRY HOUSE CoCo壱番屋 FAN BOOK やっぱりココイチ！」を発売します。

何度でも10％オフに

ココイチの魅力を詰め込んだ公式ファンブック第2弾が発売します。店内飲食の会計から、期間中何度でも10％オフになる「SPECIALパスポート」付きで、最新のグランドメニューや著名人インタビューなど読み応えたっぷりのお得な一冊になっています。

・CURRY HOUSE CoCo壱番屋 FAN BOOK やっぱりココイチ！

発売元は宝島社で、価格は1100円。A4版オールカラーの64ページです。

全国の書店・ネット書店のほか、カレーハウスCoCo壱番屋やパスタ・デ・ココでも販売があります（一部店舗を除く）。

特別付録の「店内飲食限定10％OFFスペシャルパスポート」の利用可能期間は、26年1月17日から27年1月31日まで。

公式ファンブックの中身は？

・ココイチ愛が止まらない！FAN STORY

ココイチアンバサダーの山田裕貴さん、「櫻坂46」の井上梨名さん、「日向坂46」の山下葉留花さん、「レインボー」のジャンボたかおさんなど、著名人へのインタビューを収録。

・現役社員が選ぶ最強の?推しカレー＆トッピング"総選挙

ココイチに精通した現役社員へのアンケートを実施し、社員おすすめの推しカレー＆トッピングを公開。トップに選ばれたカレーも明らかに。

・ファン必食のご当地カレー

郷土料理やソウルフードを活かした店舗限定カレーを紹介。旅先でしか味わえない特別メニューの一部も収録し、全国制覇を目指せる内容です。

※価格は税込です。

東京バーゲンマニア編集部