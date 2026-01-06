○経済統計・イベントなど

０８：５０　日・マネタリーベース
１０：２０　日・３カ月物国庫短期証券の入札
１０：３０　日・１０年物利付国債の入札
１６：４５　仏・消費者物価指数（速報値）
１７：５０　仏・サービス部門購買担当者景気指数（改定値）
１７：５５　独・サービス部門購買担当者景気指数（改定値）
１８：００　ユーロ・サービス部門購買担当者景気指数（改定値）
１８：３０　英・サービス部門購買担当者景気指数（改定値）
２２：００　独・消費者物価指数（速報値）
２３：４５　米・サービス部門購買担当者景気指数（改定値）
２３：４５　米・総合購買担当者景気指数（改定値）

○決算発表・新規上場など

決算発表：久光薬<4530>，中北製<6496>，ハイデ日高<7611>，薬王堂ＨＤ<7679>，高島屋<8233>，スローガン<9253>，アークランズ<9842>

出所：MINKABU PRESS