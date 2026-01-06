米外為市場サマリー：低調な米経済指標を受け一時１５６円１０銭台に軟化 米外為市場サマリー：低調な米経済指標を受け一時１５６円１０銭台に軟化

５日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５６円３８銭前後と前週末比べて４５銭程度のドル安・円高で取引を終えた。ユーロは１ユーロ＝１８３円２９銭前後と同５５銭程度のユーロ安・円高だった。



この日の東京市場でドル円相場は１５７円３０銭まで上伸する場面があったものの、海外市場ではドル買い・円売りの動きが一服。今週は９日の米雇用統計をはじめ米経済指標の発表が相次ぐことから一方向に持ち高を傾けにくいことに加え、日本の通貨当局による為替介入が意識されたようだ。米サプライマネジメント協会（ＩＳＭ）が発表した１２月の米製造業景況感指数が低調な内容となったことが分かるとドル売りが流入。ベネズエラ情勢への不透明感から相対的に安全な資産とされる米国債が買われ、米長期金利が低下したこともドルの重荷となり一時１５６円１２銭まで軟化した。



ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１７２２ドル前後と前週末に比べて０．０００３ドル程度のユーロ高・ドル安だった。



出所：MINKABU PRESS