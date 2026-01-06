2月27日に全国公開される映画『#拡散』の本予告と本ポスター、場面写真が公開され、成田凌と沢尻エリカのコメント映像も到着。また本作の主題歌が野田愛実の「sunrise」に決定した。

参考：成田凌×沢尻エリカ『#拡散』特報映像公開 淵上泰史、山谷花純、赤間麻里子ら新キャストも

本作は、『ゴールド・ボーイ』で製作総指揮をとった白金が自ら企画し監督も務めたヒューマンドラマ。脚本は『あゝ、荒野』、『正欲』などの港岳彦が担当。富山でオールロケが行われた。

舞台はとある小さな町。介護士・浅岡信治は妻・明希をワクチン接種直後に亡くしたことから、深い喪失と疑念に苛まれていく。医師を責め、遺影を掲げて訴え続ける彼は、「夫婦愛の象徴」として報じられる。しかし、その姿はいつしか反ワクチンの象徴として利用され、彼は孤立と狂気を深めていく。

公開された本予告では、ワクチン接種した翌朝に妻を失った主人公・信治（成田凌）の深い悲しみに始まり、新聞記者・美波（沢尻エリカ）によって遺影の写真が“奇跡の一枚”として新聞に掲載され、世間の注目を集めた結果、“反ワクの象徴”として祭り上げられるさまが描かれている。

あわせて公開された動画では、成田と沢尻から新年の挨拶が寄せられた。また、成田は本作について「皆が過ごしたあの時間を、忘れたのではなくて、忘れようとしていたかもしれないあの時間のことを、もう一度思い返す、想いをはせる時間になれば」と語っている。

本ポスタービジュアルは『アウトレイジ』シリーズ（北野武監督）のデザインを手がけた中平一史によるもので、悲哀を帯びた信治の姿に加え、遺影を背にした後ろ姿に「嘘と噂は拡がる」というコピーが添えられている。

場面写真では、成田や沢尻のソロカットに加え、信治が妻と一緒にSNSを配信していた時のシーンや、妻を亡くし喪失感を抱えるシーン、そして妻の死を医療事故だと病院に抗議する中で新聞記者の美波と遭遇するシーン、YouTuberとコラボすることで注目を集めはじめ出したシーン、様々の葛藤を抱えて苦しみを告白するシーンなど、映画の重要なシーンが切り取られている。

エンディング主題歌は、野田愛実の「sunrise」に決定。野田はドラマ 『約束 ～16年目の真実～』（読売テレビ／日本テレビ系）の主題歌「butterfly effect」、テレビ朝日ドラマプレミアム『花のれん』の主題歌「TSUBOMI」、フジテレビ系木曜劇場 『わたしの宝物』 の主題歌「明日」など、多くの人気ドラマの主題歌を担当している。

また、オールロケを実施した富山・上市町で成田、白金監督らが参加する感謝上映会の実施も決定した。

あわせて、主題歌を担当する野田愛実からはコメントも到着している。

野田愛実 コメント

この度『#拡散』の主題歌を歌わせて頂けること、大変嬉しく思っております。虚実が入り混じる情報に翻弄される主人公、誰もがそうなり得る危うさに怖れを感じました。「朝焼けは雨、夕焼けは晴れ」真逆な天気を暗示する赤い空ですが、強く愛される自分になりたいと"願い"迎える朝、朝焼けの雨は、弱さを隠してくれる希望であると思い、“sunrise”いう楽曲を書きました。この楽曲が、みなさんの"願い"に寄り添えたら嬉しいです。（文＝リアルサウンド編集部）