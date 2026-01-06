いま世界150万部突破・39か国刊行のベストセラーとなっているのが『STOP OVERTHINKING ── 思考の無限ループを抜け出し、脳が冴える5つの習慣』だ。Amazon.comでも13,000超のレビューで世界が絶賛する話題書についてライターの照宮遼子氏に寄稿いただいた。（構成／ダイヤモンド社書籍編集局）

「やりたいのに動けない」理由

「変わりたい」「新しいことを始めたい」と思うのに、胸の奥が、ぎゅっと縮んで体が動かない。

それは怠けではなく、恐怖のサインだ。

恐怖とは、未来の出来事を頭の中で何度も再生してしまう心のクセ。

誰にでも起こる、ごく自然な反応だ。

まだ起きてもいないのに、「うまくいかなかったら」「失敗したら」と想像し、その不安な映像が行動を封じてしまう。

新しい年は、希望と同じくらい不安も連れてくる。

生活を整えよう、SNSを始めようと思っていても、「いつもの自分を崩したくない」「笑われたくない」という気持ちが、そっと足にブレーキをかける。

こうして、人は動かないことで安心を得ようとする。

けれど、何も変わらないまま時間が過ぎると、恐怖は静かに増殖していく。

「やらない理由」は簡単に見つかるが、「やる勇気」は放っておくと、少しずつ小さくなってしまう。

怖いのは、恐怖そのものではない。

「恐怖をなくさなければ動けない」と思い込む、その考え方だ。

世界的ベストセラーの教え

この年始も日本で話題となっている、全世界150万部突破のベストセラー『STOP OVERTHINKING』の著者ニック・トレントン（行動心理学修士）はこう述べている。

恐怖や不安の感情を車に乗せても、決して運転席には座らせないし、恐怖に自分の人生を決めさせない。

――『STOP OVERTHINKING』（P.249）より

恐怖は消そうとしても消えないけれど、恐怖を認識したままでも、人は動ける。

それが、本書が教える「恐怖と共存しながら動く」生き方だ。

「三流」「二流」と「一流」は何が違うの？

三流は「恐怖に従い」、二流は「恐怖を消そうとする」。

そして、一流は「恐怖を認めたうえで淡々と動く」。

「怖いけどやってみよう」「不安だけど進もう」と思える人ほど、変化を手に入れることができる。

恐怖をなくすことより、恐怖と折り合いをつけられるようになると、行動の継続につながっていく。

恐怖を敵ではなく、同乗者として扱う。

それが、恐怖に運転を任せないということだ。

怖さを感じたままでも、自分の手でハンドルを握る。

「失敗したらどうしよう」と思ってもいい。

ただ、それに従わなければいいだけだ。

恐怖を後部座席に座らせて、自分がハンドルを握る。

それだけで、新しい年の景色は少し変わる。

本書を読んで気づいたのは、恐怖をなくすことではなく、恐怖と共に進む視点を持つことの大切さだ。

怖さを抱えたまま、一歩を踏み出すとき、人は初めてまだ見ぬ景色に出会う。

怖さを消さずに進む。

それが、考えすぎない一年の始まりだ。

（本稿は『STOP OVERTHINKING ――思考の無限ループを抜け出し、脳が冴える5つの習慣』に関する特別投稿です）