甲子園の室内練習場で、球団旗を背に、松飾りや正月料理を前に、阪神球団社長・粟井一夫は年頭のあいさつを行った。球団仕事始めとなる年賀式。約170人の球団役職員がそろいの制服姿で並んでいた。

「チームの目標は連覇、日本一奪還です」。この式が始まる直前まで、大山悠輔や木浪聖也らが自主トレを行っていた。選手たちは動いている。

「すぐに結果が出るチームとは違い、フロントはもう少し長いタームでみたい」と前置きした。「10年後、球団創設100周年にチームがどうなっていてほしいかをイメージして仕事に取り組んでもらいたい」

昨年の90周年をリーグ優勝、300万動員（クライマックスシリーズを含む）で飾り、今年は100周年に向けての大切な一歩となる。

ただ、10年後を思い浮かべるのは難しい。粟井も正直に「わたしもこれまでなかなかできなかった」と自身の過去を10年刻みで振り返った。

「頭のいい人がする一番愚かな質問は『あなたは五年後、どんな地位についていたいですか』というものだ」と『仕事は楽しいかね？』（きこ書房）にあった。マーケティング会社を起業し、文筆家でもあるデイル・ドーテンの著書だ。ノーベル賞学者・山中伸弥の愛読書と知って読んだ。

「五年後、どんな人間になっていたいかなんてわからない」と大きな目標を立てることを否定する。目標は時代の変化や自身の成長で変わっていく。なるほど「希望学」の経済学者・玄田有史は『希望のつくり方』（岩波新書）で「希望は変化する」とあった。元陸上選手・為末大は『諦める力』（プレジデント社）で目標変更を前向きにとらえる術を記していた。

ドーテンは「今日の目標は明日のマンネリ」で掲げる目標は「明日は今日と違う自分になる」と示す。さらに「完璧では十分じゃない」と世界的なフルート奏者、ジャン・ピエール・ランパルの言葉を紹介する。「コンサートで完璧に演奏できたとします。翌日にはさらに素晴らしい演奏をするのです」。完璧と思った瞬間に進歩は止まる。「完璧とはダメになる過程の第一段階」とある。

粟井も承知している。だから「自分の役割をしっかり果たしてキャリアハイを目指してほしい」と訓示した。100周年への歩み方が見えた気がした。 ＝敬称略＝ （編集委員）