俳優の鈴木亮平（42）が主演を務める18日スタートの日曜劇場「リブート」（TBS系、日曜後9・00）の新キャスト3人が6日、発表された。

同ドラマでは妻殺しの罪を着せられた平凡なパティシエ・早瀬陸（鈴木亮平）が、自らの潔白を証明し真犯人を見つけ出すため愛する家族と過去を捨て、警視庁の悪徳刑事・儀堂の顔に変わる（＝リブートする）という決意をする。嘘と真実が入り乱れ、日曜劇場史上類を見ない怒とうのスピードで展開していく“エクストリームファミリーサスペンス”だ。

悪徳刑事に顔を変えて真実を追う早瀬陸、言動のすべてが謎に包まれている幸後一香（戸田恵梨香）、そして裏組織の汚れ仕事を行う冬橋航（永瀬廉）。立場も考え方も違う3人がそれぞれの場所で向き合う日常。その“素”に最も近い距離で関わっていく「家族」として、新たに3人のキャストが加わる。

早瀬陸の妻で、会計コンサルタントとして働いていた早瀬夏海を演じるのは山口紗弥加。何気ない日常を夫婦として過ごしていたある日、突然失踪。その失踪から物語は進んでいく。

幸後一香の妹・幸後綾香役は与田祐希。重い病気で入院生活を送る綾香は、謎に包まれた一香の素顔を引き出していく存在。病院でのやり取りを通して姉妹の関係性が描かれていく。

そして、NPO法人「しぇるたー」の代表・マチを演じるのは上野鈴華。行き場のない若者の支援活動を行うＮＰＯ法人の代表として実務を担っている。冬橋の上司という立場ではあるが、冬橋の過去に大きく関わっていく存在になる。はたして、冬橋たちはなぜ、NPO法人として活動をしているのか。

◆人物紹介

▼早瀬 夏海（はやせ・なつみ） 陸の妻／会計コンサルタント

早瀬陸の妻で拓海（矢崎滉）の母。ゴーシックスコーポレーションで会計コンサルタントとして働いていた。仕事柄、数字や金の流れに明るく、冷静に物事を判断する一面を持つ。陸と家庭を築き、陸のお店を支えながら穏やかな日常を過ごしていたが、彼女の失踪から物語が展開していく…。

▼幸後 綾香（こうご・あやか） 一香の妹

難病を抱え長期入院している。一香は定期的に病室を訪れており、妹を救うことへの強い思いがうかがわれる。病院でのやり取りを通して姉妹の関係性が描かれていく。

▼マチ NPO法人「しぇるたー」の代表

行き場のない若者への社会的支援に携わるＮＰＯ法人「しぇるたー」の代表。「しぇるたー」に身を寄せる若者たちと家族のように接する。闇の組織や合六（北村有起哉）と表社会では直接の関わりはないが、冬橋には特に愛情をもっており、時には彼の裏仕事の手伝いもする。

◆コメント

▼山口紗弥加

毎話、台本のページをめくる指が次第に震えてくるほど翻弄され、揺さぶられ、とても静かな興奮を覚えながら夢中で考察していました。騙し合いの薄汚い世界の中で描かれているのは、紛れもない家族愛です。家族のカタチ、愛のカタチは様々で、そこには命がけで守りたいものがある。早瀬家で過ごす家族の時間があまりにも平和で幸せで、夕暮れの光が美しくて……思い出すと、今でも胸がきゅっとなります。早瀬夏海は、愛に溢れた人でした。亮平さんとは初めてご一緒しましたが、穏やかで頼もしく、ただそこにいてくださるだけで安心感を与えてくれる、御守りのような方だなぁと。細部まで研ぎ澄まされたお芝居に、ただただ見惚れていました。正義とも悪ともつかない人間たちが繰り広げる濃密な心理戦を、どうぞ最後までお楽しみください。

▼与田祐希

台本を読んでいるはずなのに、途中から小説を読んでいるかのような強い没入感がありました。明るくてどこか儚い綾香の存在と、妹にだけ見せる一香のお姉ちゃんとしての優しい表情が、このドラマの中でホッとできる瞬間になってくれたら嬉しいです。実は中学生の頃、「好きな俳優さんは？」と聞かれた際に鈴木亮平さんと答えていたので、今回共演できたことをとても光栄に思っています。お芝居や旅行のお話、そして私の地元のことまで聞いてくださり、調べて覚えていてくださったことがとても嬉しかったです。裏社会がテーマのひとつということもあり、殺伐としたシーンが多い作品ですが、映像になることでどれほどの迫力になるのか、私自身とても楽しみにしています。そしてポスターにもある「愛のためなら」という言葉。まさにその一言にすべてが詰まっています。さまざまな形の愛を感じていただけたら嬉しいです。

▼上野鈴華

本を読んだ時、呼吸を忘れるほど緊張感のある物語と、その中で感じる家族愛の温かさに一気に引き込まれました。これほど魅力的な台本が映像になったらどんなに素敵だろうか…放送が楽しみです！！私が演じたマチはNPO法人「しぇるたー」の代表で、大人には心を開かないけれど、責任感が強く子どもたちや仲間を大事にする人物です。精一杯努めました。亮平さんはとても優しい方で、撮影の時はみんなで一緒にお弁当を食べてくださったり、お芝居の質問にも親身にアドバイスしてくださいました。監督やスタッフさんたちと話し合いながらアイデアを出し、みんなでひとつの作品をつくり上げていく姿勢と、お芝居中の目のエネルギーがとても印象的で、さらに尊敬の気持ちが強くなりました。極限の状況の中でも大切な人を守ろうとする登場人物たちの姿に注目して見ていただきたいです（マチも然り…！）。張り詰めたサスペンスの中にある人間の温かさや家族愛を感じていただけたら嬉しいです。

▼プロデュース・東仲恵吾

本作の大きなテーマである“愛のためなら”。その想いを体現する、3名のキャストが新たに発表されました。山口さんが演じるのは、主人公が「顔を変える」決断に至るきっかけとなった、かけがえのない存在。無垢さと奥行きを併せ持つ山口さんの表現力によって、深い家族愛が丁寧に、そして力強く描かれています。主人公と共に“家族になっていく過程”を積み重ねていく演技は、まさに圧巻です。与田さんが演じるのは、謎に包まれた存在・一香にとって、唯一心を許せる相手。しかし同時に病を抱える綾香は、一香にとっては守るべき存在であり、重荷にもなっている。その繊細で相反する関係性を、声のトーンやさりげない仕草で見事に表現してくださいました。上野さんは、自然体の魅力を武器に、恵まれない環境の中でもがき続ける若者を全力で体現。静かな強さと切実さが、物語に確かな推進力を与えています。“愛のためなら、人はどこまでいけるのか”。その答えを、ぜひ本作で見届けてください。