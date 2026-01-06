Image: Shutterstock

あれ？ 日本の会社でも同じようなことやっているようなーー。

ここ1年ほど、テック業界は社員をオフィスに呼び戻すため、あらゆる手を打ってきました。その甲斐あって、「出社させること」自体には成功したのですが、今度は「どうやって彼らに快適に働いてもらうのか？」が新たな課題として持ち上がったみたい。

そして、一部のスタートアップが出てきたのが、「スリッパOK」案なんです。

靴を脱ぐことで在宅感を出す？

ニューヨーク・タイムズによると、いわゆる「ノーシューズ」ムーブメントがスタートアップ界隈で静かに広がっているそう。オフィスの入口で靴を脱ぎ、靴下やスリッパで仕事をすることで、家の延長線にいるような気持ちにできると思っているみたい。

この流れを可視化するため、AIコーディング企業で働く社員が立ち上げたのが「Noshoes.fun」。「足を解放したい人向け」に、靴なし勤務が可能な企業をまとめたサイトなんです。

確かに、家で働いていた頃の“気楽さ”を少しでも取り戻したい、という発想自体は理解できますが、オフィスでスリッパを履いたからと言ってお家感出ましたっけ？ 通勤ストレスや会議疲れは消えないし、Z世代が求めているのは足元の自由より、もっと根本的なものでは？

スナックバーにニコチン？ 別方向に暴走する企業も

一方で、よりカオスな方向に振り切れている企業も。

ウォール・ストリート・ジャーナルによれば、スナックバーにニコチンパウチを常備し始めたスタートアップまで登場しているのだとか。「集中力アップ」「ストレス緩和」という建前はあるにせよ、社員の満足度を“刺激物”でどうにかしようとする発想自体が末期症状に見えます。

Z世代をどう扱えばいいのかまだ分かっていない

これでは、企業側はZ世代を理解できていないように感じます。「規律がない」「権利意識が強い」「怠け者」といったラベルを貼っていますが、これは若年層に対して毎世代繰り返されてきたお約束です。

ただし今回は、ちょっと溝が深いと考えているみたいで、CBSニュースによると、Z世代社員をマナー講座に通わせる企業まで出てきているそう。オフィスでの立ち居振る舞いを“再教育”する必要がある、と考えているんですって。

靴下では埋まらない価値観のギャップ

好意的に見れば、パンデミックによって社会化の機会を奪われた世代をサポートしようという善意とも取れます。だが、少し冷静に見ると、これは「仕事を最優先しろ」という旧来の価値観に、Z世代を無理やり適応させようとしているだけにも見えます。

Z世代が求めているのは、ワークライフバランスや時間と労力への明確な境界線、上司からのリスペクトだと言われています。靴を脱げるかどうかは、そのどれにも直接関係しないのではないでしょうか。

というか、日本ではすでにスリッパも新入社員教育も珍しいことではありません。ってことは、あれ？ 日本って最先端だってことでは？