「まさにこんなのを探してた！」【しまむら】マニアのイチ推し♡「グレーカーデ」

おしゃれなインフルエンサーたちにも支持されている【しまむら】のトレンドアイテム。いまから買い足すするなら何がおすすめ？ しまパトに出かける前にしまむらマニアのリアルバイアイテムをチェック！ 今回、編集部が注目したのは、デイリーに活躍しそうな「グレーのカーディガン」。この冬は上品なグレーのカーディガンを取り入れて、ワンランク上の着こなしを楽しんで。

着まわし力◎ ベーシックなクルーネックカーデ

【しまむら】「メランジニットカーデ」\1,639（税込）

しまむら好きのインフルエンサー@m12314sさんが、「まさにこんな色を探していた」と絶賛しているのがこのカーディガン。ニュアンス感のある明るめのグレーが、冬コーデに軽さを添えます。ベーシックなクルーネックで着まわしやすく、1枚あればオンにもオフにも活躍する予感。ボリューム袖が華やかで女性らしい雰囲気も引き寄せてくれそうです。

レイヤード風デザインでサマ見え

【しまむら】「7GエリツキWZIPCD」\1,969（税込）

3児のママインフルエンサー@saharu_87さんが、「とっても高見え」と紹介しているカーディガン。まるでレイヤードしたような配色の袖や裾がアクセントになり、1枚で主役級の存在感を放ちます。コンパクトなショート丈でバランスがとりやすく、コーデに迷ったときの救世主になるかも。

